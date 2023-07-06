Розы будут цвести даже осенью: дешевое удобрение для кустов

Цветение роз можно существенно продлить, если правильно вносить необходимые удобрения. Не обязательно тратиться на дорогие магазинные средства, приготовить эффективную подкормку рекомендуют из доступных ингредиентов.

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Подкормка на основе касторового масла поможет сделать так, чтобы кусты буквально утопали в бутонах. Как приготовить универсальное удобрение – читайте в материале OBOZREVATEL.

Удобрение на касторовом масле обеспечит длительное и обильное цветение, которое продлится до осенних заморозков. Специалисты утверждают, что это средство будет стимулировать выработку у растений гормонов роста.

Необходимые ингредиенты:

вода;

касторовое масло.

Все очень просто: 1 емкость наливаем 1 л воды и добавляем 1 чайную ложку растительного масла. Тщательно перемещаем, переливаем в пульверизатор и распыляем на розы.

Важная оговорка: примерно за 3 часа до касторовой подкормки обильно полейте кусты и смочите листья водой. Процедуру лучше проводить к вечеру, когда активное солнце уже будет садиться.

Действенный эффект даст и аптечный йод. Его можно вносить как под корень, так и на листья.

Корневую подкормку следует проводить либо перед посадкой роз, либо после пересадки. В емкость наливаем 3л воды и добавляем 1 каплю йода.

В период активного цветения лучше опрыскивать листву йодовой водой. Для этого в одном литре воды следует развести 1 каплю йода.

Обратите внимание, что йодовое опрыскивание будет опасным, если превысить рекомендованную дозу. Йод – высококонцентрированное вещество, которое может привести к ожогам растений.

Можно также приготовить удобрение на основе йодинола – это антисептик, содержащий 0,1% йода и 0,9% поливинилпирролидона. О дозировках и правилах подпитки – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как и когда обрезать розы, чтобы было много цветов.

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