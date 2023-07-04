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На розе будет множество бутонов: какое удобрение стимулирует цветение

Алина Милсент
Жизнь
2 минуты
2,4 т.
На розе будет множество бутонов: какое удобрение стимулирует цветение

Йодовая подкормка будет полезна для стимулирования роста роз. Этот химический элемент заменит азотные удобрения, ускоряя обменные процессы и обеспечивая продолжительное цветение.

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При приготовлении йодового раствора нужно четко соблюдать указанные пропорции, иначе удобрение может превратиться для растений в яд. Подробнее о подкормке йодом – читайте в материале OBOZREVATEL.

Почему йод полезен для роз

Йодовая подкормка имеет ряд преимуществ:

  • удобрение способствует формированию бутонов;
  • йод повышает стойкость роз к болезням;
  • удобрение способно отвадить вредителей;
  • йод улучшит качество бутонов;
  • йодовая подкормка будет способствовать более насыщенному аромату цветов;
  • йод стимулирует активный рост кустов.
На розе будет множество бутонов: какое удобрение стимулирует цветение

Как приготовить йодовое удобрение

Йод можно использовать для корневой системы и для листовой подкормки роз. В магазинах продаются специальные готовые йодовые препараты, но приготовить удобрение очень просто в домашних условиях. Предлагаем три рецепта удобрений на основе йода.

Удобрение на основе йодинола

Йодинол – это антисептическое средство, которое можно приобрести в аптеках. Оно содержит 0,1% йода и 0,9% поливинилпирролидона.

Йодинол чаще всего используют для листовой подкормки в период активного цветения. В пульверизатор наливаем 1 л воды и добавляем 1 мл препарата. Тщательно размешиваем и опрыскиваем растения раствором.

На розе будет множество бутонов: какое удобрение стимулирует цветение

Корневая и листовая подкормка

Корневую подкормку проводят перед посадкой роз или после пересадки. На 3 литра воды следует взять 1 каплю йода и внести раствор под корень.

В период цветения в 1 литре воды специалисты советуют развести 1 каплю йода и произвести опрыскивание листьев. Розы будут пышно цвести все лето и радовать красотой и ароматом.

Йод – очень концентрированное вещество, и одной капли будет вполне достаточно. Не пытайтесь превысить указанную дозу – это может привести к серьезным ожогам.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как и когда обрезать розы, чтобы было много цветов.

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