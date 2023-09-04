Рождество Пресвятой Богородицы: когда отмечают праздник по новому календарю в Украине

Рождество Пресвятой Богородицы – один из важнейших христианских праздников. По новому церковному календарю православные украинцы отмечают этот день 8 сентября (ранее праздник приходился на 21 сентября).

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На Рождество Богородицы молятся о благополучии в семье, мире и согласии. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZREVATEL.

Рождество Пресвятой Богородицы

8 сентября верующие чтят рождение Девы Марии, матери Иисуса Христа. Историю о ее рождении рассказывает апокрифическое Протоэвангелие Якова. Анна и Иоаким жили в Иерусалиме и долгое время не имели детей. Супруги молились, чтобы Бог послал им ребенка. Однажды случилось чудо, и ангел возвестил: "Господь услышал молитвы твои, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твое будут говорить во всем мире".

Через некоторое время Анна действительно родила девочку Марию. Супруги решили посвятить жизнь служению Богу.

Рождество Пресвятой Богородицы – один из двенадцати важных праздников в церковном календаре. Еще этот день называют Второй Пречистой.

Традиции праздника

Рождество Пресвятой Богородицы издавна считали чисто женским днем. Женщины, которые хотели, но не могли иметь детей, готовили обед и обращались с молитвами к Деве Марии о помощи и покровительстве. Традиционно готовили блюда из рыбы, запеченное мясо, вареники, голубцы и пироги.

Также женщины приходили к водоемам и умывались родниковой водой. Считалось, что делать это следует до восхода солнца, ведь вода в этот день приобретает целебные свойства.

До Рождества Богородицы принято было заканчивать собирать урожай с грядок. А еще с Рождества Девы Марии начинали посылать сватов к девушкам.

Верующие утром шли в церковь, чтобы поставить свечу и помолиться. У Богородицы просят о покровительстве, мире и согласии в семье, бездетные пары просят о детях, а беременные женщины – о легких родах.

Ранее OBOZREVATEL публиковал обновленный календарь религиозных праздников на сентябрь-2023.

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