Роза может погибнуть: как правильно ухаживать за растением осенью

Одним из важных элементов подготовки садовых растений к зиме является их обрезка. В частности, так ухаживают за розами. Это делает их более устойчивыми к ветру и снегу, оздоравливает растение. Но во время обрезки роз легко наделать ошибок и нанести растению вред.

OBOZREVATEL поинтересовался опытом садоводов, какими бывают самые распространенные ошибки при обрезке этих цветов. И как их можно избежать.

Слишком поздняя обрезка

Укорачивание веточек стимулирует растения к новому росту. Если провести розе полноценную обрезку, когда начинаются первые осенние холода, она может погибнуть. Растение начнет выпускать молодые побеги, которые тут же поразят заморозки. Поэтому осеннюю обрезку лучше проводить в первой половине сезона и ограничиться небольшим профилактическим уходом. А полноценную процедуру отложить на конец зимы или начало весны, когда растение еще будет находиться в состоянии покоя.

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Чрезмерная обрезка плетистых роз

Вьющиеся сорта роз требуют регулярного укорачивания побегов больше других. Им можно придавать форму в течение всего сезона. Но чрезмерная обрезка осенью может привести к тому, что весной такому растению будет сложно восстановить форму и оно будет хуже цвести.

Как правильно обрезать розы осенью

Перед зимой важно убрать с растения все, что может отнимать его силы и провоцировать развитие болезней. Так важно вовремя удалять увядшие цветки. Тогда роза потратит силы не на формирование семян, а вложит все ресурсы в развитие корней и стеблей, которые могут пережить зиму.

Также нужно до наступления холодов срезать с кустов роз все больные или отмершие листья. В них могут развиваться грибковые заболевания, способные поразить все растение. Поэтому от них важно вовремя избавляться. Кроме того, отсутствие больных листьев укрепит здоровье розы и она хорошо зацветет в следующем сезоне.

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