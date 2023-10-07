Когда нужно выкапывать клубни георгин: как уберечь цветы от холода

Если ради чего-нибудь и стоит ждать осени, так это ради сезона цветения георгин. Цветки этого растения имеют удивительную форму и очень широкую палитру оттенков. И выращивать их достаточно несложно, однако нужно позаботиться о том, чтобы они успешно перезимовали. В частности, своевременно и правильно выкопать клубни, чтобы переместить их на хранение.

OBOZREVATEL поинтересовался, когда и как нужно выкапывать клубни георгин. И в каких условиях хранить их до весны.

Что такое клубни георгин?

По сути, клубень, из которого растет георгина, является утолщенным корнем. Он чем-то напоминает картошку. Так же, как и этот овощ, посаженная в землю весной георгина может дать несколько новых клубней за лето. И так цветок можно размножать. Благодаря большому запасу питательных веществ корневая система такого типа делает растение достаточно устойчивым к разным условиям. Но в случае с георгинами, она не всегда может хорошо перезимовать в промерзшей почве.

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Когда их нужно выкапывать

Чтобы не подвергать цветок риску, выкапывать его клубни можно сразу после первых заморозков. Также признаком того, что пора позаботиться о зимовке георгины, является момент, когда у нее начинают желтеть и отмирать листья.

Как выкопать клубни георгин правильно

В процессе выкапывания важно не повредить клубень. Да, он переживет надрез лопатой или прокол вилами, но все же лучше будет чувствовать себя, если останется целым. Поэтому поддевать клубни нужно аккуратно, стараясь не задеть инструментом. После этого отряхните их от почвы, обрежьте стебель растения на высоте примерно 15 см над клубнем и дайте ему подсохнуть на воздухе в течение 1-2 дней. В таком виде его можно отправлять на хранение.

В каких условиях лучше хранить клубни

Важно отправлять на хранение именно просохшие георгиновые клубни. Так вы сведете к минимуму риск загнивания. Далее их следует разместить в сухом прохладном месте. Выкопанные клубни можно сложить в картонные коробки, наполненные торфом, вермикулитом или песком – это убережет от пересыхания, но при этом и не даст осесть на них лишней влаге. При складывании следите, чтобы клубни не касались друг друга во время хранения.

Перед отправкой на хранение осмотрите клубни на предмет каких-либо признаков болезней или гнили. Выбросьте поврежденные или зараженные клубни, ведь они могут заразить оставшиеся корни.

Если вы выращиваете разные сорта георгин, не забудьте промаркировать, куда какой сорт вы положили. Так вы избежите путаницы весной. И следите, чтобы зимой они хранились в прохладе, но не перемерзали – клубни георгин не слишком устойчивы к минусовым температурам.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, когда нужно высаживать луковицы весенних первоцветов, чтобы они зацвели сразу, как только после зимы появится первое солнце.

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