Результат увидят все: три растения, которые нужно обрезать сейчас для обильного цветения

Уже совсем скоро наступит весна и сады начнут постепенно распускаться. Самое время готовить их к сезону цветения. А что поможет в этом лучше, чем обрезка растений, прежде чем они начнут активно расти?

OBOZ.UA поинтересовался советами экспертов, какие именно растения лучше обрезать именно сейчас, чтобы они распустились особенно пышно. Они назвали три вида, о которых нужно позаботиться в феврале, а затем наслаждаться их красотой, ведь удаление мертвых стеблей обеспечит им очень обильное цветение.

Рододендроны

Зима – идеальное время для обрезки рододендронов, которые слишком разрослись или стали цвести не так пышно. Если позаботиться о них в феврале, у них будет полный сезон для того, чтобы снова отрасти и покрыться цветами.

Тем, кто делает сильную обрезку, следует выбрать безморозный день в феврале и обрезать ветки до точки разветвления, где спящие почки дадут новый рост. Также можно удалить ветви, растущие внутри куста и не получающие из-за этого солнечного света. Это одновременно увеличит циркуляцию воздуха в кроне. А еще следует срезать все больные стебли, отсекая их ниже пораженного участка.

Листопадные кустарники с ранним цветением

Ежегодная обрезка раннецветущих лиственных кустарников в конце зимы помогает стимулировать сильный здоровый рост и более щедрое цветение в предшествующем сезоне. Но из этого правила есть исключение – не стоит проводить процедуру кустам, которые распустятся уже в марте. Они не успеют восстановиться за столь короткое время. Другим придавайте форму чаши, чтобы создать сбалансированную, открытую для воздуха и солнца структуру ветвей.

Глициния

Это растение с удивительно красивым цветением имеет склонность быстро разрастаться. Февраль – идеальное время, чтобы взять этот процесс под контроль. Вторую обрезку лучше проводить с середины лета. Чтобы правильно обрезать глицинию в феврале, удалите тонкие побеги до двух-трех почек от стебля. Так растение в начале сезона будет выглядеть опрятно, а его листья не будут перекрывать цветы.

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