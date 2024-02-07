Что каждый садовник должен сделать уже в феврале: 5 главных дел

Готовиться к важным событиям легче, когда у тебя есть четкий план. И весенние садовые работы здесь не исключение. Первое тепло уже не за горами и пора приводить свой участок в порядок.

OBOZ.UA рассказывает, какие именно работы нужно успеть проделать именно в феврале, чтобы встретить весну в полной готовности. Это универсальные советы, которые подойдут владельцам как садов, так и огородов, независимо от площади участка и выращиваемых культур.

Позаботьтесь о почве

Неважно – сеете ли вы рассаду или выращиваете деревья в саду, в феврале время готовить землю к теплому сезону. Для этого проверьте ее по нескольким основным показателям.

Проникаемость для влаги и воздуха – плотная почва плохо пропускает воздух и воду к корням растений. Если земля на вашем участке слежалась за зиму, добавьте в нее немного песка, кокосового волокна, торфа или другого дренажа. Но не переусердствуйте. Доля таких разрыхлителей не должна превышать 1/10 от общего объема почвы.

Питательность – если вы выращиваете рассаду, просто приобретите для нее свежую почвосмесь соответствующего состава. Землю на открытых участках начните удобрять. Или по крайней мере, закажите удобрения, чтобы в нужный момент иметь их под рукой.

Кислотность – воспользуйтесь анализатором кислотности почвы. Это недорогой, но очень полезный прибор, который поможет подготовить участок к севу. Если кислотность низкая, исправьте это с помощью верхового торфа или других органических веществ, таких как компост, опилки или навоз. Высокую снижайте внесением доломитовой муки, извести или древесной золы.

Микробиологический баланс – чтобы уничтожить все возбудители инфекций и микроскопических вредителей, обработайте землю антисептиками и фунгицидами. Но такая обработка уничтожит также и полезную микрофлору. Поэтому после нее воспользуйтесь специальными препаратами, которые насытят землю необходимыми микроорганизмами.

Посейте рассаду

В феврале пора сеять семена ранних помидоров, баклажанов, перца и капусты. Они всходят долго, потому их закладывают в землю первыми. Также пора проращивать культуры для теплицы, если вы хотите иметь очень ранний урожай. Еще в последний месяц зимы сажают лук для выгонки на перо и однолетние цветы, как лаванда, садовая гвоздика или бальзамин. Во второй половине месяца начинают проращивать семена овощей, которые будут выращиваться в отапливаемой теплице.

Обрежьте деревья и кустарники

Если вы не обрезали свой сад осенью, в феврале у вас будет последний шанс удалить с деревьев и кустов мертвые и поврежденные ветки, сформировать кроны и оформить живую изгородь. Выбирайте для этого устойчиво безморозную погоду. Но и долгой оттепели не ждите. Обрезанные участки обработайте антисептиком, например садовым варом, закройте пленкой части деревьев, с которых сошла кора.

Переберите луковицы и клубни

Это в первую очередь касается тех садоводов, которые выращивают цветы. Внимательно осмотрите их луковицы и клубни на предмет признаков повреждений или заболеваний, гнили, изменения текстуры и веса. Все, что проросло, сложите в отдельный контейнер и поставьте на нижнюю полку холодильника. Но не держите так дольше 2-4 недель – высаживайте в горшки или сразу в землю, если разрешается погода.

Закажите весь необходимый посадочный материал

Заказывать семена, рассаду или саженцы в последний момент – плохая идея. Ведь вам нужно будет успеть проверить все на пригодность и качество. К тому же вы вряд ли захотите столкнуться с тем, что нужный вам сорт уже разобрали более ловкие дачники. Поэтому не медлите.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно сеять рассаду помидоров в феврале.

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