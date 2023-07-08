Пирожное "Персики": рассказываем, как приготовить хит 90-х

Пирожное "Персики" было очень популярны в 90-х. При этом его очень просто можно приготовить и сейчас в приготовить в домашних условиях. Самое важное – сделать правильно тесто, от которого и зависит вкус и структура десерта.

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Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусных пирожных "Персик", которые готовятся с вкусной начинкой из сгущенного молока.

Ингредиенты:

Мука – 350 г

Яйца – 2 шт.

Сметана – 60 г

Масло сливочное – 60 г

Сахар – 200 г

Соль – щепотка

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Начинка:

Вареная сгущенка

Орехи

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с сахаром в пышную массу, добавьте сметану и мягкое сливочное масло, перемешайте. Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем и замесите тесто.

2. Тесто переложите в пакет и в холодильник на 30-40 минут.

3. Готовое тесто раскатайте в шарики, переложите на противень с пергаментом и выпекайте 12-15 минут при 180 С.

4. В готовых половинках ложкой извлеките серединку, туда положите орехи и покройте сгущенкой и накройте другой половинкой.

5. Готовый десерт погружаем из одной стороны в свекольный сок, с другой в морковный, чтобы печенье было ярким.

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