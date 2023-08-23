Ретроградный Меркурий устроит переворот четырем знакам: их жизнь круто изменится

Период ретроградного Меркурия – это всегда увеличение хаоса в жизни и замедление большинства процессов в жизни всех знаков. Этот период продолжительностью около трех недель имеет уникальное свойство выносить на поверхность неразрешенные конфликты прошлого, особенно если оставшиеся без ответа вопросы требуют пересмотра. И именно такие дни ждут нас между 23 августа и 15 сентября.

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Астрологи проанализировали, что принесет с собой ретроградный Меркурий именно в этот раз, и назвали четыре знака, на которых он повлияет больше всего. Узнайте, есть ли среди них ваш и к чему готовиться.

Телец

Ретроград Меркурия несет вам увлекательные повороты в жизни. Хотя этот период и может показаться вам трудным и запутанным, он все же может оказаться для вас очень интригующим и привлекательным. Начнется это движение планеты общения в вашем пятом доме, который отвечает за ваше удовольствие, творчество и страсть. Вас могут ждать изменения как в романтической, так и в творческой жизни. Но стартует это с определенной напряженности в ваших нынешних отношениях или ощущения ослабления творческого потенциала. Разжечь новое пламя может неожиданная встреча.

Вернитесь в заброшенный творческий проект. Вполне возможно, что у вас появится мотивация продолжить с того места, где вы остановились, но с новыми силами и свежим взглядом. Приток творческой энергии вы почувствуете с 15 сентября, когда Меркурий возобновит свое прямое движение.

Неважно, что произойдет, вам не следует бояться этого ретроградного периода Меркурия, потому что он принесет с собой некоторые переживания, которые глубоко коснутся вашего сердца, вдохновят и оживят. Важно сохранять беспристрастность и использовать возможности, которые встречаются на вашем пути, поскольку это может повлиять как на вашу романтическую, так и на творческую жизнь.

Дева

Ваш первый дом, представляющий вас и то, каким вы видите себя, это место, где Меркурий начнет свое ретроградное движение 23 августа и останется там до 8 сентября. Будьте готовы к периоду глубочайшего самоанализа, который может привести к базовой переоценке своей личности. В настоящее время вам предлагается глубоко проникнуть в себя и исследовать фундаментальные вопросы. Пора соединиться с ядром собственного "я".

Во время текущей ретроградной фазы Меркурия вам предлагается вновь открыть для себя человека, которым вы всегда были, но возможно временно отстранились, чтобы приспособиться к требованиям других. Тогда, когда планета вернется к прямому движению, вы можете почувствовать себя совсем другим человеком или, по крайней мере, настоящей версией себя.

Вполне возможно, что вы будете испытывать меньше давления, связанного с необходимостью выражать свои мысли другим людям, и у вас появится большая склонность к содержательным разговорам с самим собой. Не упускайте ценную возможность высказать свои мысли, которые приходят вам в голову. Этот период вашей жизни может помочь вам принять себя и освободиться от ограничений, налагаемых на вас другими. Погрузитесь внутрь своей вселенной с уверенностью и любопытством.

Скорпион

Вам может казаться, что ваша жизнь стала какой-то странной. Это влияние ретроградного Меркурия на ваш 11 дом, управляющий вашими связями с другими людьми и дружбой. Вам может казаться, что куда бы вы ни шли, вам там не место. Если вы чувствуете, что вы и ваш круг друзей не в ладах друг с другом, возможно, сейчас самое время поговорить открыто и прояснить любую неразбериху.

Этот период также позволит вам восстановить отношения с бывшими коллегами, знакомыми или товарищами по команде, с которыми вы потеряли связь. Возможно, эти люди смогут вас чему-то научить, что позволит вам глубже понять динамику командной работы.

Поскольку 11 дом также связан с вашими стремлениями и идеалами, сейчас может быть прекрасное время, чтобы переоценить свое видение будущего и определить новые цели и мечты. К моменту перехода Меркурия вы можете занять более конструктивную позицию. Возможно, для этого придется разорвать связи с некоторыми людьми в вашей жизни, которые больше не совместимы с вашими ценностями. Однако это также может очистить путь и освободить место для прихода новых людей. Ищите тех, кто действительно болеет за вас, они помогут вам достичь всего желаемого.

Рыбы

Вам придется погрузиться в мир межличностных связей, потому что Меркурий начнет ретроградное движение через ваш седьмой дом, управляющий отношениями с другими. Эта фаза может возродить воспоминания о прошлых неудачах и разочарованиях, но это только для того, чтобы вы могли оценить, как далеко вы продвинулись с тех пор. Вы прошли огромный путь к исцелению, и пора отдать себе должное за свои достижения.

Вы пришли к осознанию того, что вам не нужно присутствие другого человека, чтобы чувствовать себя целостно. Когда два человека собираются вместе потому, что они вдохновлены, а не потому, что чувствуют себя обязанными это сделать, результатом становятся здоровые отношения. Но не забывайте, что ответственность за ваш вклад лежит на ваших плечах.

Когда 15 сентября Меркурий возобновит свой прямой курс, вам будет легче найти решение проблем в общении с близкими, деловыми партнерами или союзниками. У вас будет больше возможностей закрыть исчерпавшие себя отношения и открыться для новых, более ценных. Воспользуйтесь этой возможностью, проведя честный и вдумчивый анализ своего общения с другими. Совершите шаги, отражающие ваш собственный прогресс и чувство исполненного долга.

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