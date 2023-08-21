Сезон Девы серьезно ударит по всем знакам зодиака: подробный гороскоп

Дева – усердный и ответственный знак, отвечающий за практичность и рациональность. Смена времен года – это время переосмысления и подведения промежуточных итогов.

Видео дня

Астрологи предсказывают, что во время ретроградного Меркурия следует ждать недоразумений, задержек в поездках и трудностей в делах. Однако вскоре после солнечной ингресии Марс в Деве образует тригон с ретроградным Плутоном в Козероге. Это довольно благоприятный период, который позволит определить дальнейший курс успеха.

Овен

Осенью придется упорно работать. Вероятно, вы с ностальгией будете вспоминать теплые летние дни, когда можно было просто нежиться на солнышке, выезжать на природу и бездельничать. Сезон Девы принесет много целей, которые необходимо спланировать до периода ретрограда. Финансовые дела пойдут на лад, а Марс в Весах будет побуждать вас взвесить все за и против, прежде чем браться за новые договоренности.

Телец

Сентябрь станет периодом любви. Вы будете наслаждаться гармоничными отношениями. Однако будьте осторожны: ретроградный Меркурий может вызвать у вас внезапную ностальгию по кому-то из бывших. Искушение восстановить прошлую связь будет повсюду: от внезапных встреч на улице до напоминаний в соцсетях. Подумайте о последствиях, прежде чем принимать импульсивное решение.

Близнецы

Проведите время с семьей, посетите дальних родственников. Наслаждайтесь приятными разговорами о самом главном. Вы можете узнать семейные тайны, которые помогут решить некоторые проблемы, в том числе и психологические.

Рак

Солнце в Деве активирует ваш третий дом, отвечающий за коммуникацию и общение. Старайтесь быть искренними, ведь правда выплывет на поверхность. Ретроградный Меркурий принесет проблемы в вопросах корреспонденции и финансов, осветив допущенные ошибки в предыдущих этапах воплощения проектов. Старайтесь быть более осмотрительными и осторожными.

Лев

В сентябре вы будете решать финансовые вопросы. Солнце в Деве повлияет на ваш второй дом богатства и материальных ценностей. Однако учтите, что ретроградный Меркурий может активизировать некоторые финансовые неувязки. Придется больше экономить, однако впоследствии вам удастся найти новый источник дохода.

Дева

Ваш зодиакальный сезон – идеальное время, чтобы начать заботиться о себе. Ретроградный Меркурий усугубит некоторые тревоги. У вас есть прекрасная возможность кардинально изменить отношение к себе и миру. Астрологи советуют решиться на изменения, но риск должен быть взвешенным и продуманным.

Весы

Слушайте свою интуицию. Солнце озарит ваш двенадцатый дом подсознания. Вы любите быть в центре внимания, однако в сентябре вам захочется побыть наедине, чтобы переосмыслить важные вопросы и понять, в каком направлении следует двигаться дальше.

Скорпион

Солнце в Деве войдет в ваш одиннадцатый дом дружбы и мечты. Вы станете более критичными по отношению к окружающим вас людям. Вам станет удивительно ясно, кто ваши настоящие друзья, а кто готов предать при первой возможности. Кроме социальных связей, в сезон ретроградного Меркурия придется сосредоточиться на старых устремлениях. Не бойтесь немного порыться в себе, чтобы найти ответы на определенные вопросы.

Стрелец

Астрологи предлагают девиз месяца: успех в деталях. Как огненный знак, вы можете чувствовать себя немного не на своем месте в сезон Девы. Солнце войдет в ваш десятый дом карьеры, статуса и достижений, и вдруг вы решите, что пора составить план действий. Не принимайте решения в период ретрограда. Лучше подождать до конца сезона Девы, чтобы определить свои профессиональные намерения во время новолуния.

Козерог

Расширяя свои горизонты, вы придете к неожиданным выводам. Это благоприятное время для перемен, поскольку Солнце в Деве будет влиять на ваш девятый дом путешествий, расширения и образования. К сожалению, ретроградный Меркурий может разрушить некоторые планы, но это не помешает вам двигаться вперед. В конце концов, вы окажетесь именно там, где вам нужно быть.

Водолей

Сезон Девы будет непростым, поскольку транзиты восьмого дома будут побуждать к глубокой саморефлексии. Подумайте, находитесь ли вы в здоровой ситуации или попали в ловушку. Ближе к концу сезона Девы вы получите лучшее представление о ситуации и будете чувствовать себя более комфортно.

Рыбы

Солнце в Деве проходит через ваш седьмой дом отношений и обязательств. Казалось бы, идеальный период для предложений и важных решений в личной жизни – но нет. Ретроградный Меркурий предостерегает от рисков и необдуманных поступков. Ответ, который вы ищете, будет скрываться в деталях, которые могут оказаться очевидными, когда ретроградный Меркурий создаст яркое соединение с Солнцем. Просто плывите по течению.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, кого ждут драйв и страсть, а кому светят трудности.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.