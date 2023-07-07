Рекордная жара и грозы: синоптики дали прогноз погоды на пятницу, 7 июля

В пятницу, 7 июля, часть Украины накроет рекордная жара до +38°. При этом во многих регионах будет дождь, температура воздуха там будет более умеренной.

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Об этом сообщил " Укргидрометцентр ". По прогнозам синоптиков, в этот день ожидается переменная облачность.

Умеренные дожди пройдут почти по всей территории страны. Днем в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются значительные дожди, а в отдельных районах с градом и шквалами 15-20 м/с.

Сухо будет только на востоке и в Крыму. Ночью и в южных областях – без осадков.

Прохладнее всего в этот день будет в Карпатах, где ночью температура воздуха будет +10...+15, а днем – всего лишь +13...+18.

Ночью на западе страны, а также в большинстве северных и Винницких областях будет +15…+20. Днем здесь температура воздуха прогреется до +22...+27.

На остальной территории страны ночью столбики термометров покажут +19...+24. Днем будет жарко, температура воздуха не будет опускаться ниже +28...+33.

Жарче всего будет на юге и востоке страны, где местами жара достигнет +35...+-38.

В Киеве в ночь на Купала столбики термометров покажут +18...+20, а днем +22...+27

Температура воздуха в области ночью будет +18...+20, днем поднимется до +24...+26.

В Киевской области ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах области – град и шквалы 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение – І уровень опасности желтый.

Метеорологи предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине 7 июля

Днем в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Синоптики предупредили о I уровне опасности, желтом.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения Днепра в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Объявлен III уровень опасности – красный.

6-8 июля, в результате осадков ожидается повышение уровней воды над текущими уровнями:

На реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5 - 1,5 м с возможным начальным выходом воды на пойму на отдельных участках рек.

На левобережных притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая и Винницкая обл.) на 0,2-1,0 м с незначительным выходом воды на отдельные участки пойм.

В этих регионах объявлен I уровень опасности – желтый.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В июле и августе 2023 году синоптики прогнозируют сухую погоду с аномально высокими температурами. Украину ждет стабильно сухой сезон с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

В июле Украину накроют магнитные бури. Солнечная активность ожидается на низком и среднем уровне.

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