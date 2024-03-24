Разгадайте код из трех цифр: вирусная головоломка, которую 'взломают' только самые терпеливые

Головоломки помогают держать мозг в тонусе. Это отличный способ улучшить когнитивные навыки, проверить концентрацию и внимательность. Числовые головоломки являются одними из самых сложных, ведь придется хорошо поразмыслить, чтобы найти правильный ответ.

В сети набирает популярность "кодовая" вирусная головоломка. Попробуйте как можно быстрее разгадать код из трех цифр.

Вам нужно определить трехзначный код замка, используя всего несколько подсказок.

Подсказка 1: в наборе цифр "682" одна цифра верна и находится в правильном месте.

Подсказка 2: в наборе "614" одна цифра верна, но находится не в том месте.

Подсказка 3: в наборе "206" две цифры верны, но в неправильных местах.

Подсказка 4: показывает числа, которых нет в коде – "738".

Подсказка 5: в наборе "780" одна цифра верна, но в неправильной позиции.

Это действительно непростая задача, требующая логики, сообразительности и внимательности. Ученые отмечают, что регулярные интеллектуальные тренировки будут иметь долгосрочную пользу и помогут снизить риск возникновения возрастных неврологических заболеваний, в том числе и деменции.

Правильный ответ

Попробуем разобраться последовательно.

682 – правильная цифра: 2. Это не может быть 6, поскольку будет противоречить подсказкам 2 и 3.

614 – одна цифра верна, но неправильно размещена: 4. Опять же, это не может быть 6, поскольку она имеет ту же позицию, что и в условии 1. Относительно 4 нет никаких других условий, подпадающих под этот вариант.

206 – две цифры верны, но неправильно размещены: 2, 0.

Цифр 7, 3, 8, как становится понятно из подсказки, в коде нет.

780 – одна цифра верна, но расположена неправильно, то есть это 0. Цифры 7 и 8 отпадают, поскольку они противоречат четвертой подсказке.

Правильный ответ – 042.

Ранее OBOZ.UA публиковал нелегкую псевдоматематическую головоломку, ответ на которую не так очевиден, как кажется.

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