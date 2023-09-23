Разбитые зеркала и старые фото: какие вещи притягивают невзгоды в дом

Суеверные люди верят, что некоторые вещи могут притягивать несчастье и негатив в дом. Поэтому стараются избавляться от предметов, чтобы не подвергать риску свою семью и благополучие.

Если вы ощущаете в доме неприятную атмосферу или у вас много проблем, обратите внимание на некоторые вещи, которые могут этому способствовать. OBOZREVATEL поможет справиться с этим.

Разбитое зеркало

Наши предки верили, что зеркало – это портал в потусторонний мир и оно может отражать даже состояние души. А разбитое зеркало способно нарушить атмосферу гармонии и счастья в доме, и такой негатив будет в течение семи лет. Нельзя также смотреть в поврежденное зеркало, чтобы не привлечь злых духов.

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Старые часы

Есть давнее поверье, что когда часы остановились, то семью ждут несчастья. Потому что таким образом часы задерживают жизнь хозяев и не дают им двигаться дальше. Если часы не работают, то лучше их выбросить, чтобы не навлечь негативных событий.

Увядшие растения

Если растение увяло или полностью высохло, то оно может притягивать несчастья и потери в жизнь хозяев дома. Обычно цветы символизируют рост и процветание, а если они увядают, то и идет на спад ваше развитие.

Старая обувь

Не стоит долго хранить старую и порванную обувь. Она притягивает к вам проблемы из прошлого или постоянно напоминает о несбывшихся планах или мечтах. Лучше выбросить старые вещи, а не переставлять их с места на место.

Сломанная техника

Мобильные телефоны, компьютеры и другие гаджеты нужно своевременно чинить, потому что они символизируют помехи в общении и развитии.

Старые фото

Если у вас есть фото, вызывающие неприятные воспоминания, то стоит избавиться от них. Они удерживают вас на одном месте и не дают двигаться вперед.

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