Растут в любых условиях: шесть лучших вариантов цветов для сада

Погода становится все более непредсказуемой: температурные колебания, периоды жары и ливней часто приводят к потере урожая. Не менее страдают и садовые культуры, включая цветы на клумбах. Однако есть растения, способные выдержать погодные качели. Они растут даже в неблагоприятных условиях и долго радуют цветением.

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При тщательной планировке можно с минимальными усилиями обустроить яркий сад. Издание Express рассказало о выносливых и легких в выращивании растениях.

Лилейник (Hemerocallis)

Фиона Дженкинс, эксперт по садоводству, советует посадить на клумбах лилейник. Это выносливое растение, которое может пережить и избыточное количество осадков, и июльскую жару. Лилейник имеет большие ярко-оранжевые цветы, напоминающие лилию. Есть только один минус: цветы раскрываются всего на один день.

"Лилейник очень легко выращивать. Цветы, хоть и недолговечные, растут довольно быстро, так что вы всегда найдете несколько цветущих стеблей на каждом растении", – отметила Фиона.

Примула обыкновенная (Primula vulgaris)

Примулы любят влажные затененные места. Они являются ранним источником пыльцы и нектара для пчел и других насекомых-опылителей.

Почву под примулами советуют каждый год мульчировать качественным компостом или хорошо перепревшим навозом.

Журавец темный (Geranium phaeum)

Темно-фиолетовые цветы станут прекрасным элегантным украшением для клумбы и сада. Их следует высаживать во влажную, хорошо дренированную почву. Журавец будет цвести как на солнце, так и в тени. После цветения журавец рекомендуют обрезать.

Петушки болотные (Iris pseudacorus)

Эти растения лучше всего растут во влажных местах. Лучше высаживать их и на участке с достаточным солнечным освещением.

"Они являются идеальным дополнением к клумбе, поскольку привлекают мух, пчел и других насекомых. Если есть возможность, посадите их вблизи пруда или другого источника влаги. Они хорошо цветут вблизи солоноватой или пресной воды", – рассказала Фиона.

Отмершие цветы следует вовремя удалять, однако пожелтевшие листья срывать нельзя: растение должно создать запасы питательных веществ, чтобы быть готовым к следующему цветению.

Гортензия древовидная

Эти цветы советуют высаживать на бордюрах вокруг сада. Головки цветов могут вырастать до 30 см в ширину и создавать отличный эффект цветочного полотна.

Гортензии растут на хорошо дренированной почве, на солнце или в тени. Эти растения очень выносливы. Однако заморозки могут повредить почки, поэтому лучше сажать их в защищенных уголках сада. Гортензия требует регулярной обрезки. Важно отметить, что эти цветы могут быть токсичными для домашних животных.

Молочай средиземноморский (Euphorbia characias)

Средиземноморский молочай может вырасти до 1,2 метра в высоту. Выращивать молочай следует на влажной, хорошо дренированной почве. Растение любит достаточное количество солнечного света.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, какие многолетние цветы цветут все лето и будут лучшими вариантами для обустройства сада.

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