Какие многолетние цветы цветут все лето: лучшие варианты украсить сад

Летом всегда приятно видеть цветущие сады и красиво усаженные клумбы. Каждая хозяйка хочет, чтобы ее двор украшали ароматные растения вплоть до осени. Все это можно воплотить в жизнь, нужно только знать, какие культуры сажать и как за ними ухаживать.

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При подборе растений стоит узнать о них как можно больше. OBOZREVATEL подобрал самые лучшие виды декоративных культур, которые будут цвести все лето.

Армерия приморская

Армерия – это многолетнее декоративное растение, которое цветет в течение лета и может повторно зацвести осенью. Соцветие похоже на ярко-розовые шарики, состоящие из мелких цветочков размером до 3 см. Листья растения тонкие и шершавые.

Журавец кровавый

Этот вид герани цветет с июня до июля. Название растения подтверждает его яркий цвет, потому что цветки имеют розовую окраску с красными жилками. Культура нетребовательна к типу почвы и может расти как на солнечном участке, так и в полутени. Это одно из самых ярких декоративных растений, оно точно добавит акцента вашей клумбе.

Гвоздика дельтовидная

Гвоздика имеет яркую окраску: неоновые оттенки пурпурных цветков с пятью лепестками не оставят ваш сад без внимания. Растение неприхотливое, устойчивое к холоду и еще имеет обильное цветение. Она будет украшать ваш двор более трех месяцев.

Моховинка

Если у вас большой цветник и вы хотите красиво и просто закрыть участок, то моховинка лучше всего подойдет для этого, потому что по ней даже можно ходить. Вьющийся, темно-зеленый коврик украсит клумбу своими белоснежными цветками.

Флокс метельчатый

Насыщенные цветами соцветия размером 3-5 см образуют "зонтики", от которых нельзя оторвать взгляд. Цветет растение от шести до восьми недель, но если совмещать разные сорта флоксов, то сезон может продлиться вплоть до октября.

Энотера кустарниковая

Особенность культуры состоит в том, что цветет она только вечером или ночью. Однако ее цветы удивят вас своим ароматом и ярким цветом. Растение неприхотливое и может расти почти на любом участке с мая до конца августа.

Клематис

Этот вид лиан зацветает с наступлением настоящей жары и растет до середины осени. Компактные, мелкоцветковые гибриды со временем разрастаются в разные стороны, создавая цветочные "подушки". Садоводы очень ценят растение за пышное цветение и неприхотливость. Главное преимущество культуры – это яркие, густые, пышные цветки разнообразной окраской.

Гелиопсис

Соцветия представляют собой полумахровые или махровые корзинки диаметром 8-9 см, состоящие из оранжевых или желтых язычковых цветков. Гибридные сорта этого растения способны цвести с июня по октябрь.

Традесканция виргинская

Массивный кустарник высотой до 60 см с прямыми трубчатыми побегами и "треугольными" цветами добавят вашему саду изрядной экзотики. Цветы, спрятанные в пазухах листьев, каждое утро раскрываются парами всего на несколько часов. Насыщенные оттенки цвета притягивают к себе взгляд. Период цветения традесканции длится все лето, ожидая первых морозов.

Также летний сад дополнят своей красотой: лаванда узколистная, колокольчики, васильки горные, плакун ивнистый, кентрантус, астранция большая, рудбекия, гелениум и дельфиниум.

Однако не забывайте, что место посадки влияет на то, будет ли растение цвести долгое время. Следует придерживаться рекомендаций для каждого вида.

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