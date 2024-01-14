Рассада никогда не будет болеть: как подготовить семена перца и томатов к посеву

Любой, кто хоть раз пробовал вырастить перец или томаты из рассады, знает, насколько сложно бывает прорастить семена этих культур. Всходы они дают долго и молодые растения долгое время остаются очень чувствительными и уязвимыми.

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Впрочем, опытные огородники знают один трюк, который поможет укрепить рассаду. OBOZ.UA рассказывает об этом простом, но эффективном лайфхаке.

Прежде всего, важно знать, что перцам и помидорам нужно достаточно много времени, чтобы прорасти и окрепнуть. Поэтому высевать семена нужно минимум за месяц до переноса растений в открытый грунт. А лучше даже больше.

А перед тем, как закладывать семена в ящик для рассады, их нужно обеззаразить. Все потому, что болезнетворные микроорганизмы часто могут жить на посевном материале, не проявляя никаких признаков своего присутствия. Но, попав в почву, они приводят к гибели побегов. Для дезинфекции можно использовать эти два вещества.

Хлоргексидин

В аптечный препарат нужно погрузить семена на 5 минут. После этого их останется вынуть, обсушить естественным путем на бумажном полотенце и сложить на хранение в прохладное, темное и сухое место.

Марганцовка

Продезинфицировать семена поможет концентрированный раствор перманганата калия, имеющий темно-фиолетовый цвет. Чтобы приготовить средство необходимой концентрации, нужно будет взять половину чайной ложки порошка и растворить в стакане теплой воды. В эту жидкость семена также погружают на 5 минут. Затем их нужно будет обсушить и сложить на хранение.

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