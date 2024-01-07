Посадите уже в январе: как вырастить рассаду баклажанов

Баклажан – это многолетнее травянистое растение семейства пасленовых, к которому относится также картофель, помидоры и перец. Овощ привередлив в выращивании, поэтому нужно приложить немало усилий, чтобы рассада была крепкой и хорошо плодоносила.

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OBOZ.UA нашел полезные советы, которые помогут вырастить рассаду баклажанов в январе. Семена прорастают медленно, это может длиться даже месяц, поэтому наберитесь терпения и создайте благоприятные условия для культуры.

Температура играет немаловажную роль в выращивании. Она должна быть не менее +25 градусов по Цельсию. Если вы хотите ускорить процесс роста, то необработанные семена необходимо замочить в однопроцентном растворе марганцовки на 15-20 минут. Затем промойте его под проточной водой.

Также вы можете использовать сок алоэ, он положительно повлияет на рост и развитие саженцев.

Подготовьте чистые пластиковые стаканчики или небольшие горшки. Наполните их питательной грунтовой смесью, вы можете приобрести ее в магазине или сделать самостоятельно. Для этого смешайте перегной или компост с почвой в соотношении 3:2.

Поместите семена в землю на глубину 0,5 мм, накройте пленкой контейнеры и поставьте их в теплом месте. Через 3 дня опрыскайте почву водой комнатной температуры. Как только вы увидите первые ростки, снимите пленку, перенесите горшки в светлое место, где температура будет не меньше +15 градусов по Цельсию.

Поливайте рассаду раз в неделю.

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