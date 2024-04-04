Распространенная ошибка делает полотенца жесткими: что нельзя делать при стирке

Знакома ли вам такая проблема – сколько ни стираете полотенца, какими средствами ни обрабатываете, а они все равно остаются жесткими и колючими? Если да, скорее всего, вы допускаете несколько типичных ошибок ухода за ними.

Эксперты назвали эти ошибки. OBOZ.UA поинтересовался их советами, как все исправить. И даже вернуть полотенцам их первоначальную мягкость. А также существенно продлить срок службы банного текстиля.

Температура стирки

Считается, что стирка на низких температурах более деликатна к разным типам тканей. Но для полотенец это не всегда справедливо. Поэтому обращайте внимание на рекомендации, указанные на этикетке изделия. Часто она содержит совет стирать полотенца при 60 градусах. Это не только более эффективно удаляет грязь из ткани, но и позволяет достичь большей гигиеничности.

А вот сушить такие предметы, если вы используете сушильную машину, нужно именно на средней температуре. Или выбирайте режим взбивания – он придаст полотенцам дополнительную мягкость.

Чрезмерное использование стиральных средств

Мнение о том, что щедрая порция стирального средства сделает полотенца чище ошибочна. Махровая ткань устроена таким образом, что она задерживает воду вместе со всем, что в ней растворено, поэтому переизбыток стиральных средств чаще оказывают обратный эффект – делает банный текстиль более жестким.

Современные порошки и гели для стирки очень эффективны и сработают, даже если вы используете их в дозировке меньшей, чем предусмотрено инструкцией. А чтобы нейтрализовать избыток, раз в месяц стирайте полотенца в горячей воде с добавлением белого уксуса. Он растворит все, что осело на волокнах ткани и вернет ей мягкость.

Применение кондиционера для белья

Средства для смягчения тканей приятно пахнут и действительно могут быть эффективны, например, против накопления статического заряда на синтетических материалах. Но принцип действия кондиционеров заключается в том, чтобы обволакивать волокна, что в полотенцах, которые изготавливают из натуральных тканей, имеет обратный эффект – делает их жестче. Поэтому в уходе за ними лучше от этого типа средств отказаться. Периодическая стирка с уксусом справится с кондиционированием полотенец лучше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно использовать уксус во время стирки.

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