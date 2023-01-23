Февраль принесет две сильные магнитные бури: названы наиболее опасные даты

В феврале 2023 года ожидаются сильные магнитные бури. В это время многие люди испытывают головные боли, мигрени, усталость, потерю сил, проблемы со сном и повышенное давление.

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Ученые и врачи официально не подтвердили связь между космическим явлением и плохим самочувствием. Чего ожидать от магнитных бурь и какие даты особенно опасны в феврале, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что такое магнитная буря

Земля имеет мощное магнитное поле. Это своеобразный купол, защищающий все живое на планете от вредных космических явлений.

Электромагнитная активность на солнце происходит постоянно, с разной интенсивностью, вызывая выбросы корональной массы и солнечные вспышки. Эти выбросы, достигая Земли, сталкиваются с защитным "куполом". Магнитное поле планеты меняется и колеблется. Это и называют магнитными бурями.

Простыми словами, магнитные бури – это защитные реакции Земли.

В 1859 году ученые зафиксировали самую масштабную магнитную бурю в истории. В то время уже был изобретен телеграф. Геомагнитные колебания привели к сбоям в работе телеграфов в Европе и США.

Ученые утверждают: если бы буря такой мощности произошла сейчас, это привело бы к настоящей катастрофе.

Когда ожидать магнитных колебаний в феврале 2023

Опасным будет период с 5 по 15 февраля. Сильнейшие магнитные бури ожидаются 5 и 10 февраля. В эти дни лучше отказаться от тяжелой работы, уделить внимание здоровью, пойти на легкую прогулку. 5 февраля – воскресенье, поэтому если есть возможность, проведите день дома или на свежем воздухе.

Средняя по интенсивности буря произойдет 7 февраля.

Метеозависимые люди могут испытывать головные боли 15 февраля. Ожидаются слабые магнитные колебания.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ученые обнаружили таинственные "искры" на Солнце, которые помогут предсказывать вспышки и магнитные бури.

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