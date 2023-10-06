'Радость сродни печали': как это правильно перевести на украинский

В любом языке существуют слова, которые сложно перевести. Например, таким словом является датское хюге, описывающее чувство уюта и комфорта. Или финское мёотохапия – стыд за глупости, которые делают другие. Конечно, есть такие слова и в русском языке. И это нередко приводит к лексическим ошибкам тех, кто пытается от него отказаться и перейти на украинский.

Исправить одну из наиболее типичных взялся телеграмм-канал Correctarium, дающий советы языковедов. Речь идет о слове "сродни". В русском языке он указывает на родство, но в украинских словарях ничего подобного не фиксируется. А попытки его "украинизировать", превратив в такие варианты, как "зрідні" и "зродні", ситуацию только усугубляют.

Единого украинского эквивалента этому слову найти не удается. Поэтому подбирать перевод нужно в зависимости от контекста и ситуации. Можно использовать следующие слова:

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родич;

рідня;

бути (доводитися) родичем, ріднею;

рідний брат (рідна сестра);

близький (характером, духом);

схожий на;

подібний до;

близький до;

такий як;

зовсім як;

як той;

все одно що;

те саме, що.

Можно также выбирать другие варианты, если они подходят по смыслу. Фантазию говорящего ограничивает только его словарный запас.

Что касается фразеологизмов и постоянных выражений с этим словом, то их советуют переводить так:

Брат не брат, а сродни. — Брат не брат, але родич.

Радость сродни печали. — Радість — рідна сестра журбі / З журбою радість обнялась.

Такое отношение сродни безответственности. — Таке ставлення схоже на безвідповідальність / Таке ставлення — все одно що безвідповідальність.

Мне эта работа сродни. — Мені ця робота близька.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какую типичную ошибку украинцы совершают в слове "скрупульозний", и чем его можно заменить, если оно кажется слишком сложным для запоминания.

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