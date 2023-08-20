Работает практически мгновенно: способ восстановить увядшую гортензию за ночь

Букет из гортензий улучшит настроение и наполнит дом приятным ароматом. Но из-за неправильного ухода, цветы могут быстро увянуть.



Однако есть простой способ, который поможет восстановить растение за ночь. Пользователь под ником @ftdflowers поделился своим секретом и опубликовал видео в социальной сети TikTok.

Видео дня

Если гортензии увяли, то это признак того, что они нуждаются в достаточном увлажнении. Букет можно реанимировать с помощью теплой воды.

Для начала подрежьте стебли и удалите уже увядшие листья. Потому что они потребляют большую часть воды и препятствуют лепесткам получить надлежащее увлажнение.

Затем наберите в миску воду и окуните гортензии, чтобы цветы полностью покрывали жидкость. Оставьте так растение на 12 часов и потом вы можете дальше наслаждаться своим красивым букетом.

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Пионы лучше поставить в темную вазу, чтобы в воду не попадали солнечные лучи и не способствовали размножению бактерий.

Удалите как можно больше листьев, чтобы они не погружались в жидкость, потому что так листья начинают быстрее гнить.

Реанимировать цветок, который потерял прежний вид, уже не удастся, поэтому его лучше срезать.

Каждый день или через день меняйте воду и подрезайте стебли под струей воды.

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