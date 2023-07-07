Пыли в доме не будет: китайский способ уборки, о котором вы никогда бы не догадались

Все уборочные лайфхаки обычно имеют несколько общих ингредиентов: соду, уксус, соль или лимонную кислоту. Это действительно эффективные средства, которые помогут удалить грязь, провести дезинфекцию и избавиться от неприятного запаха.

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Однако в сети набирает популярность весьма необычный способ уборки. Говорят, его используют китайские домохозяйки. OBOZREVATEL рассказывает об интересном ингредиенте, который вряд ли кто-то догадался бы использовать в качестве полироля.

Если вы решили отказаться от химических чистящих средств или хотите минимизировать их использование, можно попробовать в качестве альтернативы экологически чистые ингредиенты. Один из них – прокисшее молоко.

Звучит довольно странно, это точно. Однако те, кто уже испытал этот лайфхак, утверждают, что он действительно работает.

Рецепт простой: смочите в прокисшем молоке губку или тряпку и протрите ею поверхности в доме. Способ подойдет для:

деревянных поверхностей;

лакированных покрытий;

мраморных поверхностей.

Секрет эффективности заключается в действии специальной кислоты, которая содержится в прокисшем молоке. Поверхности моментально становятся блестящими и сияющими. Это средство совсем не оставляет разводов. Поверхности будут сиять чистотой и не испытают вредного воздействия агрессивных химических растворов.

Есть только один минус – запах. После такой процедуры не обойтись без обычного моющего средства или спреев, в составе которых есть ароматические эфирные масла.

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