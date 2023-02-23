Как избавиться от пыли дома: пять эффективных способов

От пыли в доме избавиться очень трудно, даже если ежедневно проводить влажную уборку. Но есть некоторые лайфхаки, которые помогут уменьшить количество пыли дома.

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Пыль появляется от многих факторов – это отмершие частицы волос, шерсть домашних любимцев, фрагменты различных волокон, бумаги и тканей. OBOZREVATEL подобрал пять самых действенных советов, которые помогут избавиться от пыли.

Очистка воздуха увлажнителем

Эксперты советуют приобрести увлажнитель воздуха. Кроме повышения уровня влажности, он может выполнять очищающую функцию. Это будет предотвращать быстрое появление пыли.

Как часто нужно делать влажную уборку

Вполне логично, что чем чаще делать влажную уборку, тем меньше пыли будет в помещении. Так что по возможности убирайте дома регулярно. Используйте от пыли две тряпки – сухую и влажную.

Как помогут комнатные растения

Комнатные растения будут очищать воздух. Но не следует забывать о правильном уходе. Растения могут выполнять функцию так называемого "фильтра" воздуха, только если на них не будет пыли и грязи. Поэтому регулярно спрыскивайте растения водой и избегайте накопления пыли на листьях.

Техника уборки

Не следует растирать пыль с поверхностей круговыми движениями или по сторонам. Пыль протирают сверху вниз. Также сначала следует очистить высокие поверхности – шкафы, холодильники, кондиционеры и постепенно переходить к более низким.

Водяные фильтры на пылесосе

Если у вас есть возможность, купите качественный пылесос, который не только избавит от пыли, но и имеет водяной фильтр. Такие пылесосы лучше очищают поверхности и наполняют дом свежестью.

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