Пыли будет вдвое меньше: какие комнатные растения облегчают уборку в доме

Комнатные растения не только украшают наш дом, но могут эффективно бороться с пылью. Благодаря своим очищающим свойствам они поглощают грязь из воздуха и делают комнату чище.

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Однако не стоит забывать протирать и сами растения, чтобы они могли более эффективно бороться с загрязнением. OBOZREVATEL собрал список растений, которые помогут вам в уборке.

Фикус эластик

Каучуковые растения – это отличный выбор, чтобы поддерживать чистоту в доме. Они не требуют особого ухода. Частицы пыли оседают на листьях и не распространяются по комнате. Вазон можно ставить в места, где чаще всего находятся люди, например, в гостиной или на кухне.

Фикус нужно вовремя поливать, потому что из-за сухости почвы растение может сбрасывать листья. Но слишком частый или обильный полив может привести к тому, что листья начнут желтеть и опадать.

Плющ английский

Все виды плюща эффективно борются с пылью дома. Они могут поглощать влагу и токсины из воздуха. Однако плющ токсичен для домашних животных, поэтому держите вазон подальше от любимцев.

Лучше всего плющ будет расти в полутени, а также на солнце, если почва достаточно влажная. Он может выдержать тень, но тогда его листочки не будут иметь такой яркой окраски.

Хлорофитум хохлатый

Это растение также часто называют пауком, из-за большого количества листьев. Это одно из лучших растений-фильтров, способное самостоятельно очищать воздух в комнате площадью до 10 квадратных метров. Рассеянный, мягкий свет без прямого солнца – идеальный вариант для хлорофитумов. На южных окнах и при чрезмерной тени растение деформируется и обесцвечивается.

Мирная лилия

Это растение является одним из лучших воздухоочистителей. Она обогащает кислородом комнату и поглощает токсины, такие как бензол, формальдегид, этилен и аммиак. Лилия приспосабливается к местам, где мало светла и неприхотлива в уходе.

Растение получило свое название из-за белых цветков, часто напоминающих лилии. Листья темно-зеленые и блестящие. Лилии мира ядовиты, если их есть, поэтому держите их в недоступном месте для домашних животных и детей.

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