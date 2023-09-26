'Пылевой магнит' поможет держать дом в чистоте: изобретательный лайфхак, поразивший простотой

Кто из нас не мечтал о таком фантастическом девайсе, как пылевой магнит. Включаешь его, и вся пыль моментально оседает на нем, снимая необходимость выполнять один из самых неприятных видов работ по дому. Пока такого устройства не существует. Но некоторые любители чистоты приблизились к его изобретению сильнее остальных.

Например, этим может похвастаться TikTok-блогерка по имени Анна Луиза, которая дает своим подписчикам советы по домашнему хозяйству. Она показала сразу три замечательных лайфхака, как собрать максимум пыли. (Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца)

Она решила воспользоваться свойствами салфеток для сушильной машины нетипичным способом. Кроме ароматизации вещей и снятия статического заряда с тканей, они также собирают на себя мелкие ворсинки и другой микроскопический мусор. А значит, хорошо справятся и с бытовой пылью.

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Салфетки для поверхностей

Салфетками для сушильных машин можно протирать любые поверхности в доме, в том числе экраны телевизоров и зеркала. Достаточно просто достать одну из упаковки и использовать ее как тряпку для пыли. Она хорошо соберет все загрязнения.

Швабра для стен

Также салфеткой можно обернуть рабочую поверхность швабры, чтобы собрать пыль со стен, потолка и высоких поверхностей, куда сложно дотянуться. Нужно только тщательно закрепить предмет, чтобы он не соскользнул во время работы.

"Липучка" для абажуров

Липкий валик для одежды может помочь и в уборке пыли в доме. Им хорошо обрабатывать различные текстильные предметы, как, например, абажуры ламп. Таким образом можно чистить также шторы, диванные подушки, обивку мягкой мебели и т.д.

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