Чем отмыть обои на кухне от жира и грязи: гениальный способ

Пятна на стенах появляются не так часто, как на полу. Но и бороться с ними сложнее, особенно, если стены декорированы обоями. Даже специально предназначенные для мытья материалы не всегда выдерживают сильное увлажнение и трение.

Поэтому OBOZREVATEL решил поинтересоваться лайфхаками, как оттереть от такого типа покрытия частицы жира, пыли, отпечатки пальцев и другие загрязнители. Особенно это актуально для кухни, где стены загрязняются быстрее всего. При этом поможет один недорогой и доступный продукт – пищевая сода.

Содовая паста для глубокой чистки

Лучший способ почистить обои содой, это приготовить из нее пасту. На столовую ложку средства необходимо взять чайную ложку воды и смешать все до однородного состояния. Наносить полученную субстанцию на обои нужно мягкой тряпкой или губкой, погрузив ее в пасту. Средством аккуратно обрабатывают загрязненное место, затем оставляют действовать на 5-10 минут. После этого остатки соды остается аккуратно стереть, избегая переувлажнения обоев.

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Если способ не подействовал, чистку лучше повторить несколько раз. Ведь добавление большего количества воды или интенсивное трение может повредить этот тип покрытия стены.

Содовый раствор для текущей уборки

Содовым раствором можно мыть стенки с обоями для того, чтоб сделать им текущую уборку. Чтобы приготовить такое средство, разведите две столовые ложки порошка в пяти литрах воды. Для работы лучше всего используйте микрофибровую салфетку. Окуните ее в раствор и хорошо отожмите, чтобы она была едва увлажнена, а затем протрите ею стену. Это освежит покрытие, уберет посторонние запахи и хорошо очистит пыль.

Проверка безопасности

Даже такое мягкое средство, как сода, нужно проверить на безопасность для обоев. Особенно если речь идет о декоративных типах этой отделки. Потому пасту либо раствор перед применением нанесите на маленький участок в неприметном месте. Сделайте это именно тем способом, каким вы планируете чистить стену. Если это никак не повлияло на обои, соду можно смело использовать. Но еще раз предупредим – избегайте сильного трения, это легко повредит даже стойкое покрытие.

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