Пятница 13: какие существуют запреты и как они возникли
В октябре 2023 года выпадает пятница 13-е. Люди, которые верят в суеверия, опасаются этого дня и избегают определенных действий, чтобы не навлечь беду. Разные народы считают такое совпадение даты и дня недели несчастливым.
OBOZ.UA разобрался подробнее в этом вопросе. Некоторые люди настолько боятся этого дня, что есть даже научное название для этой фобии – параскаведекатриафобия, которая переводится с греческого как фобия пятницы 13 .
Этот день считают "проклятым" из-за убеждений верующих и давних мифов.
Скандинавский миф
Этот миф рассказывает об ужине в раю Валгаллы, куда пригласили 12 богов, но обошли приглашением тринадцатого бога-озорника Локи, который сам посетил праздник.
Локи внушил богу тьмы убить бога счастья и радости Бальдра и после его смерти весь мир накрыли печаль и несчастье.
"Чертовая дюжина"
Число 13 во многих культурах считается несчастливым, потому что именно в этот день происходит много плохих событий, таких как преступность и самоубийство.
Что нельзя делать в пятницу 13:
- Пересекаться с черными кошками на дороге;
- Начинать новые дела;
- Стричь ногти, чтобы не укоротить продолжительность своей жизни;
- Рассказывать сны, которые вы видели в ночь на пятницу 13, потому что считается, что они вещие;
- Сажать растения, потому что они будут плохо расти.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, в чем суть причудливого предрассудка, когда люди стучат по дереву к счастью.
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