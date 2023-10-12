Пятница 13: какие существуют запреты и как они возникли

В октябре 2023 года выпадает пятница 13-е. Люди, которые верят в суеверия, опасаются этого дня и избегают определенных действий, чтобы не навлечь беду. Разные народы считают такое совпадение даты и дня недели несчастливым.

OBOZ.UA разобрался подробнее в этом вопросе. Некоторые люди настолько боятся этого дня, что есть даже научное название для этой фобии – параскаведекатриафобия, которая переводится с греческого как фобия пятницы 13 .

Этот день считают "проклятым" из-за убеждений верующих и давних мифов.

Скандинавский миф

Этот миф рассказывает об ужине в раю Валгаллы, куда пригласили 12 богов, но обошли приглашением тринадцатого бога-озорника Локи, который сам посетил праздник.

Видео дня

Локи внушил богу тьмы убить бога счастья и радости Бальдра и после его смерти весь мир накрыли печаль и несчастье.

"Чертовая дюжина"

Число 13 во многих культурах считается несчастливым, потому что именно в этот день происходит много плохих событий, таких как преступность и самоубийство.

Что нельзя делать в пятницу 13:

Пересекаться с черными кошками на дороге;

Начинать новые дела;

Стричь ногти, чтобы не укоротить продолжительность своей жизни;

Рассказывать сны, которые вы видели в ночь на пятницу 13, потому что считается, что они вещие;

Сажать растения, потому что они будут плохо расти.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в чем суть причудливого предрассудка, когда люди стучат по дереву к счастью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ .UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.