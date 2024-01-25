Пять вещей, которые ни в коем случае нельзя чистить содой

Пищевая сода – универсальное чистящее средство. Ее используют для удаления грязи и жира, добавляют при стирке и берут в качестве вспомогательного средства при очистке поверхностей от грибковых спор.

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Это одно из самых эффективных и доступных, а главное – нетоксичных дезинфицирующих средств. Однако эксперты предостерегают: соду можно использовать не на всех поверхностях, а иногда абразивные частицы могут даже навредить.

Соду можно использовать в чистом виде – она не только очищает, но поглощает неприятные запахи. Еще один способ заключается в приготовлении пасты: соду следует смешать с водой, уксусом или жидкостью для мытья посуды до образования густой консистенции. Неабразивная паста более щадящая и не повредит поверхности.

Деревянные полы и мебель

Есть две причины, почему не следует использовать соду для древесины. Во-первых, абразивные частицы могут повредить покрытие. Во-вторых, кислотность оказывает негативное влияние на деревянные поверхности. Сода может вступить в реакцию с дубильными веществами в древесине, что повлечет за собой появление темных пятен.

Алюминиевая посуда

Не следует чистить алюминиевую посуду пищевой содой. При продолжительном контакте произойдет реакция окисления, и посуда начнет изменять цвет. Если другого варианта нет, и ни одно средство не избавляет от устаревших пятен, старайтесь протирать посуду содой как можно быстрее и сразу тщательно смывать остатки водой.

Мраморные поверхности

Дорогие мраморные столешницы будут изнашиваться быстрее, если тереть их абразивными средствами. Сода может поцарапать поверхность и стереть герметик.

Столовая посуда и другие изделия с золотой и серебряной отделкой

Золотая окантовка придает любому предмету изысканности, но пищевая сода быстро разъест подобный декор. Соду также нельзя использовать для столового серебра во избежание царапин и порчи металла.

Вещи, имеющие трещины и глубокие бороздки

Мелкий порошок забьется в трещины и глубокие бороздки, а удалить его будет очень тяжело. Не следует чистить содой ни компьютерную клавиатуру, ни пульты дистанционного управления – для этого лучше использовать салфетку из микроволокна.

Даже ковер – слишком тонкая поверхность со всеми его маленькими нитями и волокнами, и гранулы соды потенциально могут попасть на пол внизу.

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