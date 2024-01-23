Как очистить монитор компьютера: безопасные лайфхаки

Отрицать это бессмысленно – мы все едим и пьем перед экраном компьютера. О самой привычке спорить не будем, каждый решает за себя сам, поговорим о распространенном последствии такого поведения – пятнах на экране. Они мешают работать и развлекаться с помощью гаджета. А вот отчистить их так, чтобы не повредить устройство – нужно уметь.

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Чтобы помочь сделать это правильно, OBOZ.UA собрал все проверенные лайфхаки. Они помогут почистить экран безопасно и не оставить на нем разводов.

Смахните пыль щеткой

Специальная щетка для пыли позволит очищать экран достаточно осторожно, чтобы не повредить его. Аккуратно проведите ею по поверхности экрана, уделив особое внимание углам и краям. Вместо щетки можно также использовать сухую мягкую кисточку.

Возьмите салфетку из микрофибры

Бумажные полотенца, старые хлопчатобумажные футболки или кухонные салфетки не подходят для чистки экрана. Они могут его поцарапать. Лучшим материалом здесь является микрофибра. Ее ультратонкие волокна притягивают и удаляют пыль даже без давления на поверхность. Если монитор относительно чистый, легко обработайте его с помощью микрофибровой салфетки круговыми движениями. В загрязненных местах задерживайтесь подольше, но не увеличивайте давление на поверхность.

Воспользуйтесь дистиллированной водой

Вопреки стереотипам, экраны лучше всего мыть водой. Но это должна быть дистиллированная вода, не содержащая никаких примесей, и брать ее нужно совсем немного. Нанесите несколько капель на салфетку из микрофибры, чтобы она была едва увлажненной, или аккуратно разбрызгайте несколько капель на экран и затем протрите его легкими круговыми движениями. Это позволит убрать легкие пятна и отпечатки пальцев.

Добавьте уксус

Если пятна оказались более устойчивыми, чем вы ожидали, добавьте к дистиллированной воде немного белого уксуса. Но раствор делайте слабым. На 1 часть уксуса должно приходиться 2 или 3 части воды. Такой обработки должно быть достаточно, чтобы справиться с большинством пятен от еды.

Изопропиловый спирт для сложных случаев

Если же пятна оказались очень упрямыми, эффективным решением станет изопропиловый спирт. Но использовать его в чистом виде нельзя. Разбавьте его в равных пропорциях дистиллированной водой и наносите на экран с помощью микрофибры. Главное условие остается все тем же – никаких нажатий, лучше потереть немного дольше.

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