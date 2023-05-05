Пять областей накроют дожди: синоптики дали прогноз на выходные в Украине. Карта

В выходные 6 и 7 мая в Украине ожидается сухая и теплая погода. Однако уже в воскресенье пять областей покроют дожди.

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Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. В Украине в выходные ветер прогнозируется 5-10 м/с, переменных направлений.

Погода в субботу 6 мая

В субботу осадки по Украине не прогнозируются. Однако будет облачно.

Теплее всего будет на юге. Здесь температура воздуха днем ожидается на уровне +16…+19 градусов, а ночью – +9…+12 градусов. На востоке будет прохладнее: днем температура удержится на уровне +13…+16 градусов, а ночью – +7…+9.

В центре страны и на севере днем воздух прогреется до +10…+13 градусов, а ночью температура опустится до 0…+4 градусов. На западе днем температура ожидается на уровне +12…+20 градусов, а ночью – +3…+6.

Следует отметить, что в Волынской, Ривненской, Житомирской и Черниговской области ожидаются ночные заморозки: -1…-3 градуса.

Погода в воскресенье 7 мая

В воскресенье дожди покроют Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Черновицкую и Ивано-Франковскую области. На остальной территории осадков не ожидается. При этом по всей стране ожидается переменная облачность.

Температура воздуха на западе ожидается днем в пределах +10…+17 градусов, ночью – +2…+7 градусов. На севере днем будет +10…+13 градусов, а ночью 0…+2. В восточных областях термометры днем покажут +10…+16 градусов, а ночью – +2…+7. На юге будет теплее всего: днем ожидается +14…+16 градусов, ночью – +4…+8.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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