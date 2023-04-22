Проводы-2023: когда нужно идти на кладбище и чего там делать нельзя

Через неделю после празднования Пасхи украинцы отмечают Гробки. Также эти дни известны как Радоница или Проводы. В это время принято посещать могилы умерших близких, наводить на них порядок, оставлять умершим своеобразные подарки.

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OBOREVATEL рассказывает о традициях и правилах Проводов. Что можно приносить с собой? Как вести себя на кладбище? Чего делать категорически нельзя?

Отмечать поминальные дни обычно начинают во второй вторник после Пасхи, а этот праздник в 2023 году пришелся на 16 апреля. Таким образом, поминальные являются даты, начиная с 25 апреля. В разных регионах главный день может отличаться. Даже в пределах одного большого города он может зависеть от кладбища, где похоронены люди.

Когда убирать могилы

Наводить порядок на могиле можно начинать еще в родительские субботы Великого поста. Также это можно сделать в течение Страстной недели. На саму Пасху и в светлую седмицу – неделю после нее – кладбище посещать не стоит. Но это правило можно нарушить, если на то есть веские причины.

Когда посещать кладбище

Церковь не советует навещать могилы близких только в саму Пасху. В другие дни строгого запрета нет, только отдельные рекомендации. Также существуют отдельные даты, когда бывать на местах захоронений рекомендуется – так называемые родительские субботы, Проводы, день рождения или день смерти умершего. Если хочется побывать на могиле вне этих дат, то церковь советует выбирать для визита субботу – она считается поминальным днем. Но можно и в любой другой момент.

Лучшим временем для похода на кладбище считается первая половина дня. В идеале до полудня также можно в обеденные часы. Эзотерики утверждают, что таким образом мрачная энергетика места скорби повлияет на посетителя меньше.

В темное время суток лучше на могилах не бывать. Ночь считается временем мертвых, поэтому такой визит, по народным поверьям, может потревожить и даже разгневать покойного.

Чего нельзя делать во время посещения кладбища в Проводы

В первую очередь у захоронений неуместны веселье, смех и громкое общение. Скорбь требует тишины и воздержания.

Церковь категорически не рекомендует устраивать на могилах поминальные трапезы. Такие обеды можно устраивать дома, а у креста или памятника лучше помолиться за упокой души умершего, поговорить с ним или вспомнить что-нибудь приятное из прошлого.

Угощение для усопшего тоже лучше не приносить. Если хочется "угостить" душу умершего пасхой или крашенкой, лучше отдать их нуждающимся.

Не следует нести на могилу искусственные цветы. Они обычно выглядят слишком ярко, а со временем выгорают и теряют вид. Также пластик вреден для окружающей среды.

Покидая кладбище, не рекомендуется оглядываться. Таким образом, можно подхватить душу умершего и принести ее домой.

Считается также, что могилы не следует посещать беременным женщинам, младенцам и детям до семи лет. В народе говорят, что покойники могут забрать душу ребенка в таком случае.

Отдельный запрет существует на фотографирование у могил. Считается, что это может испортить энергетику оказавшихся в кадре, навлечь на них болезни и даже смерть. Если снимать чужую могилу, это может разгневать душу погребенного в ней человека так сильно, что он начнет мстить.

Что можно приносить на кладбище

Прежде всего на могилу следует приносить живые цветы или сухоцвет. На пасхальные Проводы хорошо подойдут освященные веточки ивы.

Зажженная лампадка, как символ памяти, тоже уместное подношение. Как вариант, можно принести церковные свечи с черной лентой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно выбрать цветы для букета на могилу.

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