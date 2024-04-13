Проверьте свои кошельки: названы 3 знака зодиака, которые вероятнее всего станут миллиардерами

Самые богатые люди мира представляют малую часть населения планеты. Более того, они выделяются не только своим колоссальным финансовым состоянием, но даже знаком зодиака.

Исследование блога The Small Business показало, что у трети миллиардеров всего три знака зодиака. Исходя их этих выводов, больше всего шансов достичь финансовых высот у таких знаков, как Весы, Рыбы и Телец.

Весы составляют 12% миллиардеров мира. Обладатели этого знака зодиака отличаются сильным чувством эстетики и слабостью к вещам, которые они не могут себе позволить. Также весы используют свой хороший вкус для продвижения по карьерной лестнице и приглашений в элитные социальные круги. Весы отлично умеют ладить с окружающими, подшучивать и убеждать других людей дать им деньги.

Среди известных миллиардеров со знаком зодиака весы американский модельер и дизайнер Ральф Лорен, который превратил обычные спортивные товары в бизнес на миллиарды долларов.

Среди других богатых весов – Элис Уолтон, наследница состояния Walmart и заядлый куратор произведений искусства, коллекционер и председатель музея, а также Амансио Ортега, основатель Inditex, крупнейшего в мире ритейлера модной одежды.

На втором месте после весов оказались рыбы – этот знак зодиака составляет 11% миллиардеров. Мечтательные и интуитивные, насколько это возможно, они были рождены, чтобы продавать фантазии и пьяные обещания. В качестве примера можно привести Бернара Арно – основателя и генерального директора LVMH, крупнейшей в мире компании по производству предметов роскоши, в портфолио которой входят Moët & Chandon, Dom Perignon, Krug, Veuve Clicquot, Belvedere и Hennessy. Среди других миллиардеров-рыб – соучредитель Nike Фил Найт и Руперт Мердок.

Тельцы составляют 10% миллиардеров во всем мире. Эти люди усердно трудятся, чтобы получить богатства. Упрямая и безжалостная смесь самообладания и откровенного собственничества, они живут по принципу "мое и еще больше" и "слишком много никогда не бывает достаточно".

Примеры быков-миллиардеров включают сооснователя и генерального директора Facebook Марка Цукерберга, изобретателя Джеймса Дайсона, инженера Дэвида Коха и наследницу BMW, самую богатую женщину в Германии Сюзанну Клаттен.

Ранее сообщалось, что апрель отмечается не очень благоприятными астрологическими транзитами. Коридор затемнений и ретроградный Меркурий часто приносят трудности в отношениях, ухудшение самочувствия и задержки в делах. Воздействие коридора затемнений ощущается и в течение нескольких недель после его завершения.

Напомним, OBOZ.UA рассказывал, какие знаки получат в мае невероятные доходы.

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