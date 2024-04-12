Четыре знака переживают серьезную трансформацию после коридора затмений: кого ждет новая жизнь

Апрель отмечается не очень благоприятными астрологическими транзитами. Коридор затемнений и ретроградный Меркурий часто приносят трудности в отношениях, ухудшение самочувствия и задержки в делах. Воздействие коридора затемнений ощущается и в течение нескольких недель после его завершения.

Астрологи говорят, что эти транзиты заставляют задуматься о предыдущих отношениях и найти то, чего мы действительно хотим в текущих или будущих партнерствах. Важные сообщения Вселенной связаны с идентичностью, выявлением нашей цели и направлением энергии в правильное русло. Когда ретроградный Меркурий закончится, сезон Тельцов обещает намного больше стабильности и передышки.

Овен

Выдержав большую часть трансформационной энергии коридора затемнений, вы наконец-то чувствуете себя свободными. Май будет многообещающим месяцем, особенно с Венерой в вашем знаке. Теперь вы плывете по течению и понимаете, в чем заключались жизненные уроки.

Вам стало гораздо легче мечтать и верить в себя. Вы начали менять свое мировоззрение и чувствуете себя более комфортно, когда просто живете в потоке, а не пытаетесь контролировать ситуацию. В мае для вас начнется новое путешествие, и сезон Тельцов поможет добиться успеха в карьере. Кроме того, вероятны судьбоносные встречи.

Близнецы

Вы готовы насладиться веселым и радостным периодом, поскольку все мы приближаемся к ожиданию входа Юпитера в ваш знак. С этим транзитом вы получите много возможностей и ярких моментов.

Будут ценные жизненные уроки и события, которые научат вас быть более рациональными и дисциплинированными. Есть шанс получить существенный финансовый рост. Май принесет много оптимизма, которого вам, возможно, не хватало в жизни. Вы готовы принять вызовы и стать победителями.

Дева

После завершения коридора затемнений наступит этап внутренних исцелений. Ось затмения повлияла на чувствительные аспекты вашей жизни. Вероятно, вам пришлось столкнуться с испытаниями, или на горизонте появились люди, причинившие вам страдание в прошлом.

Ситуация улучшится, когда Юпитер будет готов войти в изменчивый знак Близнецов, пробуждая ваше желание успеха и похвалы. В мае вы наконец-то почувствуете, что готовы снова покорять мир, а весь негатив не имеет над вами никакой власти. Сезон Тельцов будет впечатляющим, поскольку Сатурн в Рыбах дает вам силы воплотить заветные мечты.

Весы

Сезон затемнений оказал большое влияние на вас, и эта личностная трансформация не пройдет бесследно. В сезон Тельцов ваша правящая планета Венера принесет много романтики и радостных событий. Вы будете чувствовать себя более уверенными, общительными и готовыми к решению вызовов, которые могут возникнуть на пути.

С вхождением Юпитера в воздушный знак Близнецов май выглядит для вас очень перспективным. Следует научиться освобождаться от тревог и доверять своей интуиции. Будьте собой и не бойтесь проявлять независимую сторону своей личности. Ваша уверенность, открытость и самодостаточность привлекут внимание потенциального партнера.

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