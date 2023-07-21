Простой тест на IQ: найдите на рисунке черепаху

Оптические иллюзии – это тип головоломок, задачей которых является обмануть наш мозг с помощью визуальных образов. Они также могут использоваться как простые тесты на коэффициент интеллекта (IQ). Ведь наблюдательность и внимательность являются составляющими того, что мы называем интеллектом. По скорости и эффективности решения задач с оптическими иллюзиями можно определить, в какой форме находится мозг, острый ли разум.

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OBOZREVATEL нашел такую картинку. Задача для зрителя – всего за 5 секунд найти на ней черепаху. Для этого потребуется полная концентрация внимания. (Чтобы посмотреть изображение, долистайте новость до конца)

Оптические иллюзии возникают, когда наш разум формирует суждение о том, что мы переживаем, на основе предыдущего опыта, не учитывая очевидных доказательств его ошибочности. Такие картинки могут быть интересными и сложными, а их регулярное решение способно помочь развитию концентрации внимания и навыков наблюдения.

На этой оптической иллюзии можно увидеть кирпичную дорожку среди зеленого газона. Где-то на изображении точно есть черепаха. Задача зрителя за 5 секунд внимательно рассмотреть эти детали и найти животное.

Разглядеть ее совсем непросто. Ведь рептилия благодаря своему окрасу сливается со средой. К тому же она совсем небольшая. Поставьте таймер на 5 секунд и бросьте вызов своему мозгу.

Тем, кто не справится, советуем не расстраиваться, а просто почаще тренировать наблюдательность – это пойдет на пользу вашему мозгу. А также публикуем правильный ответ на задание. Она находится сразу после основной картинки.

Ранее OBOZREVATEL публиковал оптическую иллюзию, которая поможет увидеть сокровенную сторону своей личности.

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