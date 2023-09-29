Просто забудьте о туалетном ершике: уборщица разоблачила гадкий секрет мытья унитаза

Во время уборки ванной комнаты хозяйки уделяют много времени тому, чтобы тщательно вымыть унитаз и очень часто в качестве вспомогательного средства используют туалетный ершик. Однако это далеко не лучший вариант, поскольку сам ершик, как объясняют эксперты, едва ли не самый грязный из того, что вы можете обнаружить в ванной.

Издание The Sun опубликовало объяснение профессиональной уборщицы Лобби Уортон о том, почему не стоит использовать ершик таким образом. По ее словам, щетка и держатель содержат множество бактерий, и их необходимо мыть после каждого использования по назначению.

Каждый раз, как вы пользуетесь щеткой, вы разносите микробы. С точки зрения санитарии, дома вообще нельзя держать такой взрывной набор грязи и бактерий.

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Щетку нужно чистить после каждого использования, чтобы избежать неприятного запаха и создать гигиеническую атмосферу в ванной. На дне каждого держателя со временем скапливается жидкость, в которой размножаются микробы.

Такая "гадкая правда" удивила многих ее подписчиков и некоторые даже написали, что собираются сразу выбросить ершик. Остальные заверили, что соблюдают правила гигиены и чистят щетку после каждого использования. А у некоторых вообще не было такого предмета дома.

Чтобы не выбрасывать щетку и не покупать новую, вы можете тщательно вымыть старую.

Уксус

После того, как вы помыли унитаз, ополосните щетку в чаше. Затем опрыскайте ее уксусом или другим дезинфицирующим спреем, содержащим перекись водорода. Далее смочите раствором салфетку или чистую тряпку, чтобы протереть ручку и держатель изнутри и снаружи. Оставьте раствор на них еще на 10 минут, а затем протрите все тряпкой из микрофибры.

Отбеливатель

Также можно использовать отбеливатель для эффективной чистки. Найдите емкость, в которую можете поместить щетку и держатель. Залейте их кипятком, чтобы большая часть туалетных принадлежностей была покрыта жидкостью и добавьте стакан отбеливателя. Оставьте так на один час.

Надев резиновые перчатки, извлеките все из раствора и хорошо промойте горячей водой. Протрите щетку и держатель сухой тряпкой и можете быть уверены, что микробов и грязи не осталось.

Универсальное средство для уборки

Для этого способа подойдет средство для мытья унитаза или даже средство для мытья посуды. Наполните ведро горячей водой и добавьте небольшое количество раствора. Все размешайте и окуните туда ершик и держатель. Оставьте так на два часа. Затем, надев резиновые перчатки, извлеките принадлежности и промойте под проточной горячей водой.

Протрите сухой тряпкой и высушите щетку на свежем воздухе или в хорошо проветриваемой комнате.

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