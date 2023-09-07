Как избавиться от неприятного запаха в туалете: поможет один привычный продукт

К сожалению, неприятный запах может появиться даже в туалете, где часто и тщательно убирают. Брызги мочи могут попасть в скрытые места – в угол или под ободок унитаза – и довольно скоро дать о себе знать таким образом. Чем дольше источник запаха остается неубранным, тем сложнее будет избавиться от проблемы.

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Издание Express поинтересовалось, как с этим борются энтузиасты уборки. Оно проанализировало советы в соцсетях и вызбрало наиболее действенные.

Пена для бритья

Самым популярным вариантом ответа на вопрос о запахе мочи стала рекомендация выводить его с помощью пены для бритья. Ею рекомендуют обрабатывать чашу унитаза и пол вокруг него. Чтобы избавиться от запахов, достаточно распылить средство во все потенциально загрязненные места, оставить его действовать примерно на 15-30 минут, затем стереть остатки пены и промыть обработанные поверхности. Более эффективно метод сработает, если промывать их очень горячей водой.

Лук

Еще одно средство, которое нередко рекомендовали в соцсетях, это луковый сок. Чтобы нейтрализовать запах мочи, энтузиасты уборки посоветовали разрезать луковицу пополам и оставить ее в туалете, пока она не впитает весь запах.

Биологический стиральный порошок

Это моющее средство содержит ферменты. А они способны расщепить вещества, провоцирующие появление запаха. Порошок лучше наносить на участки, которые следует обработать, оставлять действовать на несколько минут и смывать обычным способом.

Жидкость для полоскания рта

Освежающее дыхание средство может справиться и с унитазом. Жидкость нужно обильно разбрызгать на пол вокруг унитаза и оставить на сутки. После этого останется просто помыть пол обыкновенной водой. Энтузиасты уборки утверждают, что жидкость для полоскания рта может справиться даже с очень стойким и застаревшим запахом.

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