Простая на первый взгляд головоломка заставит подумать: найдите три отличия

Головоломки "Найди отличия" — один из самых веселых и интересных способов ежедневной тренировки зрительной памяти, внимательности и ума вообще. Они заставляют привлекать все свои когнитивные способности, чтобы найти отличные детали на двух практически одинаковых картинках.

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Поэтому OBOZ.UA публикует задачку именно такого типа. На картинках здесь изображен милый рыжий котик с розовыми лапками, но между двумя половинами головоломки есть три отличия. Попытайтесь отыскать их все за 8 секунд.

Посмотрите на два изображения внимательно – можете ли вы сразу определить эти отличия? Если они не бросаются в глаза, начинайте последовательно сравнивать разные элементы.

За отведенные для этого 8 секунд с задачей справится настоящий мастер разрешения головоломок. Или игрок, которому везет. Поэтому сильно не огорчайтесь, когда таймер прозвенит, а вы все еще будете в процессе поиска.

Продолжайте прилагать усилия, чтобы найти все ответы самостоятельно. Только это принесет вам истинную пользу. Так вы действительно будете уверены, что можете полагаться на свою наблюдательность и внимательность к деталям. К тому же самостоятельное успешное решение задачи стимулирует в мозгу центры вознаграждения, что полезно для его развития и сохранения высокого уровня когнитивных навыков.

А для тех, кто все же не справится с задачей, потому что она действительно непростая, мы публикуем подсказку. На ней фрагменты с отличиями отмечены желтыми кружочками.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую, но даже более сложную головоломку, где нужно было искать отличия на изображении девушки в библиотеке.

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