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Найдите три отличия: головоломка для гениев

Юлия Потерянко
Жизнь
1 минута
753
Найдите три отличия: головоломка для гениев

Внимательность и умение сконцентрироваться на деталях – важная составляющая успеха в жизни. И эти свойства можно в себе развивать. Причем делать это приятно и весело, например, с помощью игр на поиск отличий.

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Именно такую головоломку публикует OBOZ.UA. На этот раз это картинка с изображением девочки с книгой, стоящей посреди библиотеки. Похоже, что две ее половины абсолютно идентичны, однако это не так. Они содержат три отличия, найти которые будет весьма непросто. Самые искусные должны справиться за 10 секунд – и это временной лимит, к которому следует стремиться.

Найдите три отличия: головоломка для гениев

Поставьте таймер и попробуйте вложиться в определенный срок, чтобы найти все отличия. Это может быть непросто, ведь изображение полно деталей, и любая из них может отличаться от аналогичной детали на другой половине изображения.

Будь то отличия в чертах лица, элементах фона или деталях одежды, вам придется сохранять бдительность, чтобы выйти победителем из этой игры. Но не зацикливайтесь на заданных 10 секундах. Если уложитесь в этот срок, будет отлично – можете считать себя чемпионом по решению головоломок, если вам понадобится больше времени, продолжайте поиск. Главное в подобных играх, самостоятельно добиться результата. Это принесет больше всего пользы.

Впрочем, если ваш навык работы с такими картинками еще не очень развит, на помощь вам придет подсказка. На ней все правильные ответы специально обозначены.

Найдите три отличия: головоломка для гениев

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, где нужно было быстро найти скрытое изображение девушки.

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