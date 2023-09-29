Простая математическая задачка ставит взрослых в тупик: подчинится ли она вам

Наряду с оптическими иллюзиями и простыми головоломками есть и математические задачи, заставляющие напряженно поразмыслить над поиском правильного ответа. Эти упражнения рекомендуют выполнять для ежедневной тренировки мозга. Исследования показали, что в длительной перспективе регулярное решение головоломок и логических задач способствует снижению риска возникновения возрастных неврологических заболеваний.

В сети набирает популярность на первый взгляд простая математическая задача, ставящая взрослых в тупик. Головоломка быстро стала "вирусной", однако правильный ответ могут найти только самые умные и сообразительные.

Помните, как в известной антиутопии "1984" Джордж Оруэлл писал, что "2+2=5"? Условия этой задачи схожи: первый пример утверждает, что "2+3=10". Нет, "Большой Брат" не следит за вами (надеемся). И с антиутопией эта задача не имеет ничего общего – здесь пригодится простая математика.

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Условия предлагают и другие примеры: "8+4=96", "7+2=63" и "6+5=66". Необходимо найти ответ на вопрос, сколько же будет "9+5" в контексте вышеуказанных примеров.

Маленькая (возможно, слишком очевидная) подсказка – нужно определить, по какой формуле вычислялись предыдущие примеры и применить ее к последнему.

Взволнованные взрослые обращаются в социальные сети, чтобы признать, что они не знают, как разобраться в этих условиях. Многие предлагают ряд ответов, включая 23 и 70.

Выяснить, в чем на самом деле заключается ключ к решению задачи, оказалось довольно просто.

Вы, должно быть, поняли, что вся головоломка – это трюк. На самом деле вопрос заключается не в том, чтобы вы просто вычислили элементарное сложение – это больше логическая головоломка, чем математическая.

Два и три, очевидно, дают пять, но умножьте это на два и вы получите десять.

Восемь плюс четыре равно двенадцати, но когда вы умножите это на восемь, вы получите 96 и так далее.

Следовательно, поскольку девять и пять равны 14, нужно лишь умножить 14 на 9, чтобы решить пример. Правильный ответ – 126.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZREVATEL предлагает решить уравнения со спичками.

Также OBOZREVATEL публиковал головоломку о странном черном коте: только самые умные смогут разгадать ее за 15 секунд.

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