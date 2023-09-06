Переместите только одну спичку: головоломка для гениев

Головоломки – это задачи, которые определяют вашу смекалку и наблюдательность. Они развивают интеллект, улучшают память и способности логического мышления.

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Издание Fresherslive опубликовало интересную головоломку со спичками, которая по силам только гениям. Попытайтесь решить задачу за несколько секунд.

На картинке изображено математическое уравнение: 6+5=4. Это ошибочный ответ. Вам нужно исправить пример, изменив положение только одной спички.

Решить такую головоломку могут только внимательные и сообразительные люди. Вам нужно применить свои навыки быстрого анализа в течение короткого промежутка времени.

Головоломки со спичками относятся к типу задач, где нужно переставить предмет так, чтобы образовалась определенная фигура или уравнение.

Если вы все же не смогли найти ответ, то смотрите на картинки ниже.

Нужно просто переместить спичку из числа 4, чтобы вышло 11.

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку, поразившую даже гениев, необходимо решить задачу менее чем за 20 секунд.

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