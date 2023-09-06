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Переместите только одну спичку: головоломка для гениев

Юлия Песчанская
Жизнь
1 минута
486
Переместите только одну спичку: головоломка для гениев

Головоломки – это задачи, которые определяют вашу смекалку и наблюдательность. Они развивают интеллект, улучшают память и способности логического мышления.

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Издание Fresherslive опубликовало интересную головоломку со спичками, которая по силам только гениям. Попытайтесь решить задачу за несколько секунд.

На картинке изображено математическое уравнение: 6+5=4. Это ошибочный ответ. Вам нужно исправить пример, изменив положение только одной спички.

Переместите только одну спичку: головоломка для гениев

Решить такую головоломку могут только внимательные и сообразительные люди. Вам нужно применить свои навыки быстрого анализа в течение короткого промежутка времени.

Головоломки со спичками относятся к типу задач, где нужно переставить предмет так, чтобы образовалась определенная фигура или уравнение.

Если вы все же не смогли найти ответ, то смотрите на картинки ниже.

Переместите только одну спичку: головоломка для гениев

Нужно просто переместить спичку из числа 4, чтобы вышло 11.

Переместите только одну спичку: головоломка для гениев

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку, поразившую даже гениев, необходимо решить задачу менее чем за 20 секунд.

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