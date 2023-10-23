Проблем с выбором одежды больше не будет: как отличить настоящий хлопок

Хлопок – один из лучших материалов для изготовления одежды и домашнего текстиля. Он пропускает воздух, впитывает влагу, хорошо греет и не вызывает аллергии. Это довольно прочный и долговечный материал. Но, как любой хороший продукт, ее часто пробуют подделать, смешивая с дешевыми синтетическими волокнами.

К счастью, существует несколько способов самостоятельно определить, насколько чистым является хлопковый материал. OBOZ.UA рассказывает, как это сделать.

Как определить чистый хлопок

Прежде всего, стоит прочитать этикетку. По требованиям законодательства, производители должны полностью расшифровывать состав материала, из которого изготовлено изделие. Поэтому надпись "100% хлопок" должна быть надежным показателем.

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На ощупь хлопок, даже новый, всегда является мягким и гладким волокном без явных включений. Он не должен "кусаться" или содержать какие-то трескучие примеси и при этом быть достаточно текстурированным – отдельные ниточки должны быть хорошо ощутимы под пальцами.

Проверить материал на натуральность можно также с помощью теста на горение. Для этого нужно взять небольшой фрагмент ткани и поджечь его. Все натуральные волокна сгорают полностью, оставляя после себя пепел, в то время как синтетика плавится и скручивается. Также хлопок, в отличие от шелка или шерсти, не оставляет после себя тяжелого запаха, похожего на жжёные волосы. Горелая синтетика, в свою очередь, имеет химозный запах.

Почему чистый хлопок не всегда лучший выбор

Как и любое натуральное волокно, хлопок достаточно быстро изнашивается. Кроме того, он легко теряет форму – садится после стирки, растягивается при натяжении и мнется. Все эти недостатки разрешаются добавлением к хлопку синтетических волокон. Если процент такой примеси невелик, ткань в целом не теряет своих основных свойств, но при этом становится более устойчивой к внешним воздействиям.

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