Четыре ошибки, которые делают ваши полотенца жесткими: избегайте их всегда

Многократная стирка полотенец отрицательно влияет на их состояние. Они теряют свою мягкость и привлекательный внешний вид, а пользоваться ими становится неудобно и неприятно.

Хозяйки часто допускают элементарные ошибки, даже не догадываясь об этом. OBOZREVATEL узнал, почему полотенца становятся жесткими.

Перегрузка стиральной машины

Нельзя загружать в машинку слишком много полотенец и любую другую одежду. Это приведет к тому, что некоторые вещи не будут хорошо постираны, на них будут не только загрязнения, но и затхлый запах. При стирке должно быть достаточно места в барабане, чтобы вода и моющее средство хорошо пропитывали ткань.

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Сода, уксус

Белый уксус и пищевая сода – это незаменимые помощники в уборке и стирке, так как могут удалить стойкие пятна и избавиться от неприятного запаха. Но совмещать эти ингредиенты и добавлять к стирке полотенец не рекомендуется. Это только ухудшит их состояние.

Лучше добавить 250 мл уксуса в барабан вместе с моющим средством и включить нужный режим стирки. Если вы решили использовать соду, вам понадобится восемь столовых ложек смеси. Также добавьте ее в барабан и загрузите полотенца. Сода поможет разрыхлить волокна и сделает материал мягким.

Моющее средство

Не следует использовать слишком много моющего средства при стирке. Следуйте инструкциям и добавляйте то количество, которое указанно на упаковке. Так как большое количество порошка может привести к образованию его остатков на полотенцах, а также к накоплению в стиральной машинке, что создаст благоприятные условия для появления плесени.

Кондиционер для белья

Такие средства придают ткани приятный аромат, но также могут оставить следы и сделать жесткие полотенца. Лучше избегайте использования кондиционера, если хотите сохранить мягкость материала.

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