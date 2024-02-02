Привычный кухонный продукт значительно упрощает очистку штор: как работает

Шторы нужно стирать регулярно – и это вопрос не только эстетики. Между волокнами накапливается пыль и грязь, поэтому со временем шторы могут стать рассадниками бактерий, а если на окнах часто образуется конденсат и плесень – то и грибковый спор.

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Стирка штор – хлопотная работа: нужно их снять, замочить, высушить, снова повесить. Какой привычный кухонный продукт значительно упрощает очистку штор, рассказало издание House Digest.

Доступный кухонный ингредиент поможет поддерживать шторы чистыми и свежими гораздо более простым, легким и быстрым способом. Пищевая сода устраняет загрязнения, неприятные запахи и бактерии.

Во время машинной стирки добавьте ½ стакана пищевой соды вместе с обычным моющим средством. Кроме того, посыпьте содой поверх штор после того, как их постирали и разложили. Лучше оставить соду на ночь для лучшей дезинфекции.

Для точечного удаления пятен можно сделать пасту, смешав столовую ложку воды с двумя столовыми ложками пищевой соды. Нанесите пасту на пятно и осторожно потрите его, чтобы не повредить деликатную ткань.

Специалисты также предлагают эффективный способ очистки пищевой содой – вам даже не придется снимать шторы. Наполните термостойкий пульверизатор наполовину горячей водой. Затем в смесь добавьте две чайные ложки соды и небольшое количество ополаскивателя. В завершение сбрызните шторы раствором.

Кстати, после чистки шторы обязательно нужно выгладить, ведь опрятный внешний вид оказывает значительное влияние на уютную атмосферу в доме. Как быстро и качественно разгладить материал без специальных приборов – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно стирать шторы, чтобы они не сели.

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