Как постирать шторы, чтобы не пришлось гладить: простые советы

Хозяева часто избегают стирки штор, потому что это длительный процесс, требующий много времени и усилий. После чистки их обязательно нужно выгладить, ведь аккуратный внешний вид штор оказывает значительное влияние на уютную атмосферу в доме.

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OBOZ.UA нашел простые советы, которые помогут быстро справиться с этим. Не нужно покупать дополнительные приборы или специальные средства.

Стирка

После того, как вы сняли шторы с карниза, хорошо вытряхните их на свежем воздухе. Это позволит избавиться от пыли и грязи.

Поместите шторы в стиральную машинку и включите соответствующий режим, обычно хозяйки используют режим ручной или деликатной стирки. Добавьте мягкий гель в небольшом количестве и избегайте агрессивных химических растворов, они отрицательно влияют на ткань.

Шторы с декоративной вышивкой или дополнительными элементами следует стирать в специальном мешке, который защитит материал от повреждения. Чтобы ткань не потеряла форму и цвет, не кладите в барабан другую одежду.

После того, как вытащите шторы из машинки, обязательно встряхните их и ровно развесьте, избегая складок. Таким образом материал не будет деформироваться и после полного высыхания не потребует глажки.

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