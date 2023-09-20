Привычный бытовой предмет может способствовать недосыпанию: как влияет

Стресс и тревоги – основные причины недосыпания. Однако бессонница может застать даже в спокойные от воздушных тревог ночи. Недавно ученые ошеломили исследованием: оказывается, причиной плохого сна может быть обычный стиральный порошок.

Химические вещества, содержащиеся в составе средства для стирки, могут нарушить здоровый сон. Детали рассказало издание House Digest.

Исследование, опубликованное Environmental Health Perspectives, показало, что ароматические стиральные порошки выделяют в воздух некоторые токсичные органические соединения (toxic volatile organic compounds (VOCs)).

Эти соединения могут вызвать проблемы со здоровьем. Среди основных симптомов:

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головная боль;

тошнота;

раздражение;

нарушение работы нервной системы.

Поскольку производители не обязаны перечислять химические вещества, присутствующие в таких ароматах, большинство людей могут не знать, какой опасности они подвергаются, используя привычные средства для стирки. Кроме ароматизаторов, токсичными могут быть поверхностно-активные вещества, необходимые для смешивания стирального порошка с водой для образования пены.

Некоторые поверхностно-активные вещества содержат вредный нейротоксин под названием 1,4-диоксан. Часто он появляется как побочный продукт этих поверхностно-активных веществ. То есть, его не добавляют в состав намеренно, а производителям не нужно указывать его на этикетках средств.

Нейротоксины оказывают влияние на нервную систему, что в свою очередь вызывает бессонницу или проблемы со сном. Чтобы избежать этой потенциально опасной химии, ищите стиральный порошок без синтетических ингредиентов.

Кроме того, следует избегать частого использования отбеливателей и средств, содержащих формальдегиды. Эти вредные вещества часто скрыты в стиральных химических средствах под видом дезинфицирующих ингредиентов. Известно, что они раздражают не только кожу, но и легкие. Основные симптомы "формальдегидного" отравления: кожный зуд, проявления аллергии, боль или дискомфорт в горле, осложненное дыхание и т.д.

Ученые подчеркнули, что содержащиеся в ароматизаторах токсины могут также нарушать гормональный баланс, вызывать ночную потливость и сильную головную боль. Таким образом, лучше выбирать натуральные средства для стирки без ароматизаторов.

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