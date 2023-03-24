Притягивают неприятности: три вещи, которые нельзя хранить дома

Часто мы так привыкаем к своим вещам, что начинаем ощущать к ним определенный сантимент и не можем избавиться от них, даже когда они уже вышли из строя. Народные приметы утверждают, что некоторые такие предметы могут представлять опасность и притягивать в дом неприятности.

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Как выяснил OBOZREVATEL, суеверия прямо указывают на отдельные вещи. Их энергетика больше всего влияет на людей.

Треснувшее зеркало

Зеркала считаются проводниками в мир потустороннего, поэтому вокруг них существует немало примет. Одна из них свидетельствует – поврежденный предмет начинает искривлять энергию, перетекающую туда и обратно. Это приносит не просто неудачи, а настоящие несчастья. Поэтому от треснувших и разбитых зеркал нужно избавляться сразу.

Остановившиеся часы

Время идет вперед и никогда не останавливается – такова его природа. А часы, на которых оно замерло, этой природе противоречат. Это считается очень плохим знаком и может принести застой, вплоть до смерти одного из жильцов дома. Поэтому приметы не рекомендуют хранить дома часы, которые больше не ходят.

Некачественные фотографии

Фотографии, как и зеркала, считаются своеобразным порталом, но на сей раз в прошлое. Поэтому вешать и расставлять на видных местах рекомендуются только те изображения, которые имеют хорошее качество и четко демонстрируют все детали. Поврежденные и некачественные фото можно хранить, но лучше пусть они остаются в альбомах.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, какие вещи нельзя дарить на день рождения, чтобы не испортить имениннику судьбу.

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