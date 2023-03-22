Что нельзя дарить на день рождения: пять запрещенных вещей

В день рождения так хочется обрадовать друга, родственника или близкого человека хорошим подарком. Однако народные суеверия утверждают, что не всякий подарок принесет настоящую пользу.

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OBOZREVATEL разбирался в нюансах народных верований. И рассказывает о пятерке предметов, которые не стоит вручать в честь дня рождения.

Часы

Один из самых спорных подарков в принципе. Считается, что подаренные часы отнимают годы жизни и сбивают нормальный биологический ритм. Также он отмеряет время до расставания между подарившим и тем, кто подарок получил.

Животные

Подаренное животное, согласно приметам, будет иметь плохое здоровье и своенравный характер. Поэтому за такой подарок необходимо заплатить выкуп в виде хотя бы мелкой суммы.

Сумки, чемоданы, кошельки

Пустые сумки или кошельки предсказывают бедность тому, кому их преподносят в дар. Поэтому, если вы все-таки хотите подарить такой предмет, положите внутрь хотя бы несколько мелких купюр. В таком случае сумка станет наоборот – магнитом для денег.

Крестик

Это подарок для крестин, а не для дней рождений. Считается, что в неподходящей ситуации крестик может передать тому, кому его дарят, страхи и тревоги дарителя.

Раньше подаренные вещи

Ненужный подарок лучше отдать новому хозяину без конкретной причины. На праздник дня рождения он принесет с собой отрицательную энергетику, ведь изначально он предназначался другому человеку и не подходит новому владельцу.

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