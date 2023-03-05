Пришельцы с другой планеты? В сети рассказали версию происхождения кошек и привели доказательства

В 2017 году потешную Шнобелевскую премию по физике присудили за научное доказательство факта: коты – это жидкость. Что ж, настоящие любители этих животных давно были в курсе. Но в интернете ходит не менее впечатляющая теория, утверждающая, что на самом деле коты – это посланники пришельцев. Якобы, их привычка внимательно смотреть на нас и еще некоторые особенности поведения навевают очень четкие подозрения.

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Две группы доказательств привели издание Vice и синоптик Наталья Диденко. Попробуем разобраться, что к чему.

На что указало журналистское расследование

Журналисты собрали доказательства, которые приводят приверженцы теории заговора о том, что котов прислали нам с другой планеты для слежки. И попробовали их проанализировать. Вот что получилось

Доказательство 1. До времен Древнего Египта нет документов, в которых упоминалось о существовании кошек. А в Древнем Египте их называли даром богов

И так, и не так. Археологи находили кошачьи скелеты в остатках человеческих поселений, древнее египетской цивилизации. Но вряд ли эти животные были одомашнены, тогда как в Египте их держали в домах и храмах. К тому же запрещали вывозить, поэтому увлечение египтян не распространялось за пределы страны так долго.

Но жители страны действительно любили кошек. И не только называли их даром богов. Некоторые египетские боги сами были котами. Как, например, Бастет – богиня любви, радости, плодородия, домашнего очага и покровительница беременных женщин.

Доказательство 2. Земная наука до сих пор не может установить, как коты мурчат

Отчасти правда. На самом деле, механизм мурлыкания ученым все же удалось изучить. Оно начинается с сигнала из специального центра в головном мозге, посылающего сигнал мышцам гортани, заставляя их сокращаться с частотой от 25 до 150 колебаний в секунду. Это вызывает внезапное разделение голосовых связок кошки, как во время вдоха, так и во время выдоха.

Однако физиология процесса до сих пор до конца не изучена. Точно не установлено, как задействованы в процессе легкие и диафрагма. Ученые также мало знают о нейронном осцилляторе – центре кошачьего мозга, ответственном за мурлыкание, не установили причин появления такого звука у этих животных и до сих пор не поняли, почему кошки так ведут себя. То есть версия об инопланетной биотехнологии до сих пор до конца не опровергнута.

Доказательство 3. Безупречное кошачье зрение не может иметь земное происхождение

Сторонники этой теории связывают привычку котов пристально наблюдать за людьми с тем, что они на самом деле являются инопланетными устройствами слежения. В подтверждение этого доказательства также приводят чрезвычайно острое зрение пушистиков. Мол, они улавливают каждый нюанс. Но наука полностью опровергает этот довод. На самом деле в глазах кошек больше рецепторов-палочек, чем колбочек. Поэтому они лучше видят в темноте, но плохо различают цвета и имеют довольно низкую детализацию изображения. Их зрение назвать безупречным все же трудновато.

Доказательство 4. Привычка кошек резко просыпаться и куда-то бежать или долго смотреть в никуда говорит о том, что в этот момент они получают сигнал со своего корабля и моментально начинают действовать.

Науке противопоставить этому хоть что-то вменяемое трудновато.

Доказательство 5. Если коту прижать уши к голове, он выглядит точно как гуманоид из кино – каплевидная голова, большие миндалевидные глаза, маленькие нос и рот.

Если учесть, что кино появилось значительно позже, чем кошки, то здесь скорее можно заподозрить обратную зависимость – это гуманоиды изображают похожими на кошек. Ибо на кого же еще?

Доказательство 6. Кошки выживают в ситуациях, в которых погибло бы любое другое животное, в том числе благодаря своим антигравитационным свойствам, которые дают им возможность перевернуться на лапы во время падения.

И да, и нет. Кошка, например, вряд ли уцелеет, если ее переедет автомобиль, тогда как черепаха может выжить во время подобного инцидента, хотя и получит при этом серьезные травмы. Поэтому выживательские качества кошек несколько преувеличены. А вот умение падать всегда на лапы действительно впечатляет. Хотя все же исследователи установили, что причиной тому ловкость животного. Оно при падении выгибает спину, вытягивает и втягивает лапы и при этом вращает свое тело вокруг двух отдельных осей. Тем не менее, кое-что космическое из этого все же вышло – инженеры подсмотрели у кошек принцип движения, помогающий им управлять космическими телескопами.

Итак, изданию не удалось установить четких доказательств того, что коты являются пришельцами. Больше похоже, что они, пусть невероятные, но все же земные существа.

О чем рассказала Наталья Диденко

Блогерка на своей Facebook-странице пересказала статью, которую когда-то прочла. Ее автор в полном серьезе провел анализ того, какими группами существуют кошки, и вывел определенные закономерности в подтверждение их внеземного происхождения. Мол, таким образом они собирают разные группы данных

Худые и заброшенные уличные кошки. Их задача – проникать туда, куда нельзя людям и изучать строительство и принципы логистики.

Ласковые домашние котики. Это инопланетные психологи, изучающие человеческие реакции. Они определяют склонность проявлять доброту, нежность, опеку, жертвовать чем-нибудь ради других. Также они интересуются страхами, испытывают пределы терпения, когда будят людей голодным криком среди ночи и т.д.

Сельские коты. Они одновременно изучают принципы земледелия, скотоводства и другого сельского хозяйства. Особенно внимательно относятся к грызунам и воробьям. Также они изучают способность людей эффективно работать на земле.

Кошки, живущие на крышах. Это разведчики, специально забирающиеся повыше, чтобы иметь лучший сигнал для передачи собранных данных другим представителям своей внеземной цивилизации.

Породистые кошки. Эти следят за людьми, легко поддающимися вербовке, а также определяют тех, кто при деньгах.

Если же кот просто сует свой нос везде, где только может, это, скорее всего, простой турист. Ему интересно абсолютно все, однако при этом четкой цели визита у него нет.

Верить в эти теории или нет решать вам. Но точно не забудьте положить вашему котику свежей пищи в миску. Чтобы он, вдруг, ничего плохого о вас своему начальству не доложил.

И на всякий случай прочтите материал OBOZREVATEL, как нельзя наказывать кота, чтобы с ним не поссориться.

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