Как нельзя наказывать кошек: вызовет новые проблемы с животным

Что мы одновременно любим и терпеть не можем в котах – так это их независимое поведение. Несмотря на наше желание, они продолжают делать пакости. И порой могут нанести этим действительно серьезный ущерб или даже травмировать себя. Поэтому важно знать, как правильно наказать кота. Так же, как и знать, чего нельзя делать ни в коем случае, чтобы не потерять контакт с любимцем.

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OBOZREVATEL собрал советы ветеринаров и фелинологов. Начнем с того, какие наказания не сработают, а только усугубят ситуацию.

Как нельзя наказывать кота

Первым табу является физическое наказание. Кошки абсолютно нетерпимы к боли и любые ваши попытки хлопнуть по ушам или туловищу, встряхнуть животное или силой его отбросить в лучшем случае не принесут никаких результатов. В худшем – вы разорвете свою связь с животным, оно перестанет вам доверять и начнет воспринимать как агрессора. В ответ вы можете получить симметричную агрессию или кот станет замыкаться в себе и перестанет идти на контакт. Кроме того, кошки не умеют ассоциировать физическое наказание с плохим поведением. Поэтому применение силы не имеет по отношению к ним никакого смысла.

Еще одно табу – это повышение голоса. Несмотря на то, что многие владельцы утверждают, что их коты понимают тон голоса, крика это не касается никак. Громкие звуки способны разве что испугать животное. А из-за стресса и тревоги оно начнет вести себя еще более неконтролируемо.

Третье бессмысленное наказание – это опрыскивание кота из пульверизатора. Да, таким образом вы прекратите нежелательное поведение. Но животное вряд ли свяжет свои действия с тем, что его за это облили водой. Оно просто начнет убегать, когда заметит вещь, которая делает ему так неприятно, у вас в руках.

Что можно делать, чтобы изменить поведение кота

Вместо наказания животного, сосредоточьтесь на подкреплении его правильных действий. Хвалите кошку, когда она что-то делает так, как надо, и давайте ей за это лакомства. Она свяжет вознаграждение со своими действиями и охотнее будет поступать так, как вам нужно.

Чтобы остановить неправильные действия животного, переключайте его внимание. Например, если кошка начала царапать диван, немедленно позовите ее играть к когтеточке. Пусть она проассоциирует этот предмет с забавами и приятным общением. В таком случае кошка охотнее будет выбирать именно когтеточку для ухода за своими когтями.

Также можно попытаться изменить среду вокруг кошки таким образом, чтобы она подсказывала ей, что больше так поступать не нужно. Например, если животное прыгает на стол и вы хотите отучить его от этого, положите на место, куда оно приземляется, противень для выпекания так, чтобы он едва держался на краю. Прыгнув на него, кошка упадет на пол и испугается громкого звука. Больше это место не будет казаться ей удобным для запрыгивания. Но имейте в виду, что такие изменения не должны наносить животному вред.

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