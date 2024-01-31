Пригодятся в каждом доме: какие комнатные цветы являются лекарственными

Комнатные растения не только придают эстетике интерьеру. Они очищают воздух от токсинов, регулируют уровень влажности, могут даже бороться с вирусами и грибковыми спорами, останавливая рост плесени.

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OBOZ.UA собрал список лучших и эффективных комнатных растений, которые стоит поставить в дома. Каланхоэ, например, поможет избавиться от плесени, а базилик полезен не только в кулинарии.

Алое

Алоэ возглавляет рейтинги самых полезных растений. Компрессы из сока алоэ заживляют раны, лечат ожоги и язвы. Растение может снижать уровень сахара в крови, укреплять иммунитет, облегчать симптомы аллергии. В составе сока есть алоин, барбалоин и алоемодин – эти соединения используют в производстве бактерицидных и укрепляющих препаратов.

Каланхоэ

Каланхоэ обладает выраженными противовоспалительными и регенерирующими свойствами. Растение улучшает иммунитет, ведь содержит витамин С и многие другие макро- и микроэлементы. Сок каланхоэ полезен для лечения респираторных заболеваний и кожных сыпей, а листья обладают бактерицидными и противогрибковыми свойствами. Каланхоэ используют во многих лекарственных препаратах для лечения стафилококков и стрептококков.

Мята

Мята – не только ароматная добавка к разнообразным напиткам и чаям. Растение полезно при желудочно-кишечных заболеваниях. Настой мяты снимает боли в животе, уменьшает тошноту, нарушения пищеварения и кишечные колики. Мяту также используют для улучшения симптомов кожных сыпей, в том числе и герпеса. Перечная мята входит в состав препаратов, улучшающих состояние печени и желчных протоков. Ее советуют употреблять, например, при холецистите, печеночной недостаточности и нарушении выработки желчи.

Базилик

Базилик придает многим блюдам утонченный вкус и аромат, но мало кто знает, что это растение обладает и целебными свойствами. Листья и цветки базилика оказывают диастолическое действие, а также стимулируют выделение пищеварительных соков. Базилик полезен при лихорадке, кашле и ангине. Растение содержит витамины А, С и группы В и оказывает выраженный успокаивающий эффект.

Шалфей

Шалфей – незаменимый компонент лекарственных средств для лечения горла. Растение оказывает антисептический эффект, а компресс из листьев помогает устранить воспаление кожи. В быту шалфей эффективно борется с плесенью. Это природный источник витаминов группы В, А и С, магния, калия, кальция, железа, натрия, цинка. Шалфей имеет в составе органические кислоты и каротин.

Мелисса

Мелисса оказывает успокаивающий эффект. В народе ее издавна использовали при проблемах с пищеварением и болезненных менструациях. Бактерицидные и противогрибковые свойства помогут избавиться от инфекций. Согласно исследованиям, мелисса оказывает положительное влияние на память и концентрацию.

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